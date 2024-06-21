「容易招小人」三星座！水瓶損友多、天蠍被針對、這星座得罪人不自知

人常常有盲點，會看不清身邊的人。甚至有些人常常招惹小人卻不自知，命理網站旺好運分享這些星座原來「容易招惹小人」，快看看你中了嗎？

第三名：水瓶座

水瓶座的思維總是令人難以理解，也因為這樣時常交到一些奇怪的小人朋友，很有可能利用水瓶座的特性來謀取一些事物，雖然水瓶座很聰明，但還是會敗在這些小人身上。

第二名：天蠍座

天蠍座本身就比較孤僻一點，從來沒有特別想討好誰或是營造很好的氛圍，加上他們的主觀意識太強烈，會讓人有一種難以相處的感覺，甚至會因此得罪別人，身旁的小人當然就開始越來越多。

第一名：牡羊座

牡羊座性格非常直來直往，因此有好有壞，好在讓人覺得很單純與豪爽，但壞在就是很容易得罪人，也因為這樣就累積了不少仇家與小人，把自己搞到人際關係變得很差。

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