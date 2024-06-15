花錢不手軟星座Top3！雙魚熱愛小廢物、這星座「姐買的是面子」
俗話說，「錢錢沒有不見，只是變成你喜歡的形狀」。每個人花錢習慣大不同，有的人精打細算，有的人就是圖一個花錢買快樂，旺好運分享「這些星座」就是「花錢不手軟」，快看看都有誰。
第三名：射手座
射手座很願意花錢在自己身上，尤其是能夠增加自己知識或者才能的課程，只要能讓他們覺得值得購買，他們就會把它當作是理所當然該花的錢。
第二名：雙魚座
雙魚座花錢絕不手軟，因為他們總是毫無理由的亂買東西，只是為了滿足當下的慾望，最後會發現家中有很多不實用的東西，以及一筆很大的繳款費用。
第一名：獅子座
獅子座平時雖然不太會花錢，但其實他們很在乎別人的眼光，不喜歡給人一種不大方又小氣的感覺，因此在別人面前總是不太省錢，就只是為了自己的面子。
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