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最得老闆歡心三星座！摩羯令人放心、水瓶點子王、他「一張嘴」打天下

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族示意圖。圖/ingimage
圖為上班族示意圖。圖/ingimage

都說職場如戰場，除了自己要有實力，摸清老闆的個性也相當重要。旺好運「這些星座就是老闆最愛員工」，快看看那些星座在職場上總是深得老闆歡心，很容易成為老闆身邊紅人。

第三名：摩羯座

摩羯座非常負責且敬業，做事情都很有一套，他們不僅讓同事覺得一起共事很放心，連老闆都願意把大案子交給他們處理，在職場上是非常有責任與能力的角色。

第二名：水瓶座

水瓶座總是能想到別人想不到的事情，這點會讓老闆們覺得是不可或缺的人才之一，而且水瓶座總是能用很高的效率完成工作，在老闆眼裡就是職場新星。

第一名：雙子座

雙子座雖然有時候會有些惰性，但因為他們總是願意挑戰與嘗試各種不同的工作內容，容易深得老闆的心，又再加上他們很聰明，也懂得社交，在職場上能有自己的一片天。

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