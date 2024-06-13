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不用急！晚婚更幸福星座…水瓶等時機、牡羊更愛自己、「這星座」玩夠再說

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為結婚示意圖。圖/ingimage
圖為結婚示意圖。圖/ingimage

現代人很多晚婚或不婚，旺好運分享有些星座比較適合晚婚，甚至晚婚會更幸福，讓我們一起來看看哪些星座上榜。

第三名：水瓶座

水瓶座對婚姻一點都不著急，他們有寧缺勿濫的精神，而且他們的要求水平相當高，因此不多看一點人事物，他們是不會輕易踏入婚姻的，等到他們認為時機成熟，結婚這件事情才有機會開始計畫。

第二名：牡羊座

牡羊座很享受一個人的感覺，因為他們可以全心專注在自己的事情上，等到他們覺得自己的年紀到了，自然而然就會有想婚的念頭，這個時候遇到的對象，他們會跟加珍惜與把握。

第一名：射手座

射手座天生愛好自由，不喜歡被束縛，因此在婚前一定要先好好玩過，如果年輕時太早婚，他們內心那股玩心會壓抑不住，最好是能夠玩的徹底，等到他們想步入禮堂，也就是他們心態變成熟，肯穩定的時候了。

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