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「容易姐弟戀」TOP3星座男！修杰楷雙魚座上榜、這2星座喜歡獨立大女生

聯合新聞網／ 綜合報導
修杰楷和賈靜雯是演藝圈知名「姊弟戀」夫妻檔，男方就是雙魚座。圖／摘自臉書
修杰楷和賈靜雯是演藝圈知名「姊弟戀」夫妻檔，男方就是雙魚座。圖／摘自臉書

現在姐弟戀已經見怪不怪了，很多男生就是討厭麻煩的小女生，更喜歡成熟又經歷豐富的姐姐們。命理網站旺好運分享「這些星座男原來容易愛上姐姐」，快看看都有誰。

第三名：射手座

射手座的男生喜歡就是喜歡，沒有在管年紀或外表的，愛情對他們來說就是要自由自在、無拘無束，相對需要陪伴的嫩妹，不如選擇能夠自立自強的姐姐還來的輕鬆。

第二名：雙魚座

雙魚座的男生容易把愛情放在第一順位，但他們總是敢愛不敢恨，希望另一伴能滿足他們的安全感，而歷練豐富又成熟的姐姐能帶給他們這樣的感覺。

第一名：水瓶座

水瓶座的男生對於外在比較沒有太多的要求，他們更注重在於心靈契合、成熟獨立且個性鮮明的人，因此年紀比他們大的姐姐容易吸引到他們的目光。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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修杰楷 星座

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