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6月份好壞分明「上旬還有天災？」 占星專家預言：月底還有MeToo會引爆

旺好運／ 李靜唯吠陀占星
圖為星象示意圖。圖/ingimage
圖為星象示意圖。圖/ingimage

吠陀占星專家李靜唯老師表示，六月份相對是一個好壞極端分明的月份，6月上旬世界依然混亂，尤其是從5/27-6/6之間，火星進入牡羊代表國家領導人將會更加剛愎自用，立法院的國會改革案雖然在混亂中三讀通過，但是接下來還會有一場硬仗要打，如果6月底之前無法順利結案，緊接著土星逆行就可能會拖得更久！天災部份6月上旬依然要注意地震火山爆發&颱風暴雨，直到6/15之後金星水星入雙子相對會是比較和諧輕鬆一點的月份，但也要提防酷熱高溫造成的乾旱現象影響農漁業生產！

六月份有4大重點不可不知

5/31水星進入固執金牛座

5/31下午水星終於離開充斥暴戾之氣的牡羊座進入較為溫和卻固執的金牛座，人與人之間的溝通也會變得以利益為導向，事情發展也可能因為各持己見而變得更為緩慢！

6/1火星進入牡羊座「業力之結」

6月1日晚上火星進入牡羊座是很旺的相位，從5/27-6/6前後火星在雙魚座過渡到牡羊座的「業力之結」，上至國家領導人下至平民百姓火氣都很大，再加上火星掌管行動力和侵略性，同時也代表戰爭和衝突，火星進入牡羊座將會讓人們的意志力及行動力變得更為強大。然而，因為火星與土星羅喉均產生相位，會讓整個社會充斥犯罪和墮落的氛圍，但優點是這樣的星象也會讓跟科技或武器相關的新創領域掀起一波波競爭熱潮，譬如輝達黃仁勳造成的AI旋風將會更加獨領風騷！

6/1-6/12出現創造財富新契機

6/1-6/12「木星水星太陽金星」四星齊聚金牛座，太陽又與金星密切合相導致金星嚴重被焦傷，除了要注意國際間暗潮洶湧的金融大戰之外，也可能因此出現一些創造財富的新契機！

6/13金星進入雙子座，溝通交流變順暢

6月13日金星進入雙子座，金星代表美感、和諧與溝通，雙子座則代表心智與交流，金星進入雙子座將會讓人們的思維邏輯與表達能力更加順暢，彼此之間交流也頗為得心應手。與此同時，6月15日水星與太陽也雙雙進入雙子座，並且沒有跟任何凶星映射，對於國際政治而言不啻是個難得的好消息，國與國之間的爭端有機會順暢交流，甚至有助於利益交換及談判協商。水星也代表交通運輸工具，屆時台灣的觀光旅遊產業有可能會迎來好消息。

吠陀占星專家李靜唯老師表示，比較可惜的是整個6月金星一直被緊緊跟隨的太陽嚴重焦傷，所以金星的負面能量也會增強，因此這個月也要注意公眾人物的情色醜聞或金錢弊案被曝光，演藝圈或政治圈的MeToo風暴有可能再度上演，尤其是6/30土星又開始逆行，業力大爆發的浪頭再度襲捲而來！

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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