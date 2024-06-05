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韓國瑜、柯文哲塔羅牌流年都走「死神」！為何他重新開機、他是非纏身？

旺好運／ 李靜唯吠陀占星
韓國瑜與柯文哲，是今年同樣走「死神」兩個最具代表性的政治人物。報系資料照
韓國瑜與柯文哲，是今年同樣走「死神」兩個最具代表性的政治人物。報系資料照

「死神」是塔羅的13號牌，西方人認為13是個不吉利的數字，導致許多人聞「死神」色變！有些人在「死神」流年被開除被分手甚至惹上官司，有人在「死神」流年與世訣別（譬如嚴凱泰），但也有人在「死神」那年大破大立，徹底重生！李靜唯老師表示，今年同樣走「死神」兩個最具代表性的政治人物，韓國瑜vs柯文哲

韓國瑜能在「死神」流年強勢回歸，關鍵在于他懂得在「吊人」流年顧全大局！

韓國瑜去年走「吊人」流年再度回歸，沉潛多年的他放下身段竭盡全力為國民党輔選，「吊人」流年尤其不適合站在檯面上爭輸贏，反而要學習犧牲小我成就大我！今年韓國瑜在「死神」流年突圍而出當選立法院長，結束他多年來閒雲野鶴不問世事的日子！因為「死神」代表重生，也就是必須先徹底結束過去行之有年的生活模式，譬如告別政壇再度回歸；譬如蕭敬騰向林有慧求婚，正式結束多年無法公開的地下戀情！這就是典型從「吊人」邁向「死神」的重新開機模式！

韓國瑜之所以能在「死神」流年強勢回歸，關鍵在于他懂得在「吊人」流年顧全大局！如今身為立院龍頭的他政治聲量節節升高，也讓很多視他為草包的政治人物跌破眼鏡！其實人最可貴之處在於能夠不斷提升並改變自己，曾經從政壇重重摔落的韓院長，不但沒有因此一蹶不振，反而變得更加沉穩內斂，進退有度！

韓國瑜吠陀占星命宮星宿翻成中文是「象牙」，象牙是大象身上最昂貴的部位，不過在取得象牙之前必須先殺死大象，代表他年輕時容易用桀驁不馴的態度去面對生命，甚至在運勢不佳時流於自我放縱，可象牙的堅硬是無法被打敗的，也意味著他的人生必須經過千錘百鍊之後才能贏得最後的勝利！

柯文哲去年做錯一決定，「死神」流年中箭落馬也是命中注定！

反觀柯文哲去年走「吊人」時大鳴大放風光無限，因為不願意犧牲小我成全大局，結果在「死神」流年中箭落馬也是命中注定！「吊人」流年最忌諱站在檯面上衝鋒陷陣，同樣跟他一樣走「吊人」的就是侯有宜，兩個人因為藍白合破局而雙雙落敗，不過柯文哲的「死神」卻遠比侯市長慘烈許多，不但是非不斷且弊案纏身！奇妙的是，有些人命格是屬於一旦運勢受剋，倒楣的事就會接二連三的發生....柯文哲塔羅密碼是「審判女祭司」，容易因為太過自負而誤判形勢，堪稱聰明反被聰明誤，是成是敗皆在自己一念之間！偏偏吠陀占星今年也走土星流年，頗有一種秋後算帳現世報的意味！從今年3月到明年5月可能會讓柯文哲有一種恍如隔世，「虎落平陽被犬欺」的無力感，人生無常，確實令人不勝唏噓！

柯文哲吠陀占星命宮星宿中文譯成「一百顆星星」，印度古人稱之為「面紗之星」，意謂他不但多才多藝，同時也能帶給別人歡樂，讓他贏得廣大年輕人的認同，不過猶抱琵琶半遮面的面紗也象徵他內心有著許多不為人知的秘密與隱衷，再加上宇宙星辰與累世業力緊密相連，所謂人在做天在看，不論誰是誰非誰贏誰輸，人生走到最後都免不了接受上天的審判！

李靜唯老師說，兩個人最大的不同在於去年走「吊人」流年時，一個韜光養晦不伎不求，一個被流量及掌聲淹沒。其實面對「死神」來勢洶洶無須太過害怕，畢竟撒旦的審判絕對不會無緣無故冤枉好人，只要自始至終保持內心坦蕩光明磊落，又何懼之有？

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

塔羅 柯文哲 韓國瑜

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