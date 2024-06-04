「最旺夫」血型+星座女組合…娶到賺到、幫忙拚事業、有她們全家富貴
人們常說旺夫運，就是說有些女生天生運勢好，進門以後，夫家全家興旺，子孫昌盛。搜狐網分享，「最有旺夫運的血型女+星座排行」，快看看都有誰。
第四名：AB型金牛座 天生精算家
金牛座本來就是一個很會算錢的星座，她們很擅長理財。所以，只要娶到AB型血金牛座妻子，絕對會旺夫家，因為她們是個很厲害的角色，勤儉持家，把家裡打點井井有條，財政大權交給她們是不會錯的。在她的理財下，男人可以由多餘的錢財做投資，錢生錢。
第三名：B型處女座 幫打點職場關係
處女座追求完美，什麼事情都要很完美，所以做事的時候都必須是認真負責的。雖然有時會因為未達目標很嘮叨，但這也是她力求完美的個性。處女座也很擅長鞭策另一半，她們會鼓勵丈夫上進，也很長袖善舞，幫他打點職場關係。男人會以此為動力，在事業上更加努力打拚。B型血處女座的老婆，進得廳堂、入得廚房，不論是家裡是料理得體，還可以幫助丈夫的事業。
第二名：B型巨蟹座 豪門婆婆最愛
豪門家族的婆婆最喜歡典型旺夫相的女人，論星座的話，婆婆最喜歡的就是巨蟹座了，因為巨蟹座就是以家庭為重的一個星座，相夫教子不在話下，所以也是典型的旺夫臉。B型血巨蟹座女人更是旺夫，無論什麼事情都會在背後支持丈夫，對她們來說，家人就是一切，她們很會照顧家人，不管發生什麼是，都會力挺家人給予支持。
第一名：A型水瓶座 樂當左右手
水瓶座天生忙碌，嫁為人婦了之後更是勞碌，因為她覺得什麼事情都要經過她的手，親力親為。就算老公事業處於低谷，她們也會不離不棄，沒有任何異議扛起整個家去打拚賺錢。老公看到她們這麼努力，也會燃燒起動力，重新振作東山再起，所以水瓶座A型女也屬於是旺夫的。
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