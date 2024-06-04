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「滿手資源卻嗆聲爸媽」孫安佐為何會這樣？星座專家：摩羯座真的不能逼

聯合新聞網／ 澤誼的人參青紅燈
孫安佐和父母孫鵬、狄鶯。本報資料照片
孫安佐和父母孫鵬、狄鶯。本報資料照片

【摩羯座真的是不能逼！】

​看了馬卡人妻寫的孫安佐的事，我覺得這孩子直播時講得還蠻清楚的。尤其那句：「我很愛我媽，但我對她很失望。」這讓人覺得他其實蠻有主見的。

◾️星座配置

太陽摩羯座、月亮天蠍座、水星摩羯座、金星射手座、火星水瓶座、木星牡羊座、土星金牛座。

​這樣的星盤配置，越逼越叛逆，越逼越讓人抓狂的典型。摩羯座的穩定加上火象星座和水瓶座的獨立，真的是難以駕馭。

​我舉個例子，我奶奶也是金牛座（跟狄鶯一樣）。她總是很嚴格地管教我，理由是怕我學壞，但她逼得太緊了。有一次我受不了，頂嘴了，她開始打我，打到我嘴角流血我還在瞪著她。（我當時國中）​

我的心情跟孫安佐一樣，我也很愛我奶奶，但她這樣對我讓我非常失望。我又沒有犯什麼大錯，憑什麼覺得要「管教」我。

​我還認識另一個朋友，也是摩羯座，因為跟父母吵架，離家十幾年後才回去和解。（他是摩羯＋月亮射手）孫安佐的命盤中，土星在金牛座（這剛好也是他媽媽的太陽星座）​這代表他從小就承受了很大的壓力。金牛座象徵著穩定和資源，但土星的影響讓這些資源變成了沉重的負擔，讓他感到很大的壓力。

▪️另外，土星與月亮形成了對分相

孫安佐的月亮在天蠍座，這意味著他天生有深刻的情感和洞察力，但這也讓他更容易吸收來自家庭和母親的壓力。土星對月亮的壓力讓這種情感變得沉重，使他難以保持內心的平衡。

這種壓力最終讓他感到失控，選擇遠離家人，導致內心的矛盾和與家人之間的衝突加劇。天蠍座的月亮原本傾向於深刻的情感連結，但在土星的影響下，這種情感變得更加沉重，讓他在成長過程中經歷了更多的內心掙扎。

孫安佐泰國呼麻事件後首度出面。記者沈昱嘉／攝影
孫安佐泰國呼麻事件後首度出面。記者沈昱嘉／攝影

▪️從北交點獅子座的看人生方向

孫安佐的南交點在水瓶座，北交點在獅子座（和我一樣）。​我覺得他開始直播講清楚自己的狀況是對的。北交點獅子座本來就應該把控制權抓回自己手上。

​雖然還是有很多酸民狂罵他，但至少也讓一些人知道他的真實狀況，讓部分人改觀。

​他不應該再讓父母和媒體替他發聲！現在是自媒體如此發達的時代，應該好好利用他本來就有的人氣，重新改造大眾對他的觀感。

​這樣的自我表現和掌控對於北交點在獅子座的人來說非常重要。因為這是他們靈魂成長的方向。通過自主發聲，他不僅能更好地控制自己的形象，還能學會在大眾面前展示自己的真實面貌力量。

◎本文內容已獲 澤誼的人參青紅燈 授權，未經同意禁止取用轉載。

孫安佐 孫鵬 星座 狄鶯

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