端午節九毒日禁忌多！不能愛愛、別送「整串粽子」會煞到

陽曆6月10日正逢端午節，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，端午其實很陰，也有七大禁忌。農曆五月初五、初六、初七、十五、十六、十七以及二十五、二十六、二十七，這九天節氣交換為稱九毒日，端午為首日因此端午最陰！

1.端午忌去醫院探病，陰氣重之地：

先秦時代認為農曆五月（國曆六月）是毒月，因此稱為農曆「五」月也為「五毒月」，因為節氣交替有九日，也稱「九毒日」。因此特別要小心傳染病，要勤洗手忌群聚，除非真的生病，不然不要去醫院、探病或去殯儀館潮濕的地方。

2.禁慾不要行房：

《呂氏春秋》中《仲夏記》一章要陽間人們在五月要禁慾、務必齋戒，其因為端午為五毒月，需要內健而外順，也就是體內要環保氣血要足，不要消耗元神，不然會損氣耗精，邪氣易入侵，要吃清淡不要殺生，最好吃素以保平安。

3.生小孩改日期：

《史記·孟嘗君列傳》其歷史上名人孟嘗君在五月五日端午出生。其父要其母不要生下他，認為「五月子者，長於戶齊，將不利其父母」，若真的一定要生，建議出生後身份證換別的。

4.不要去森林與山上：

五月為五毒月，這個時節突然節氣會轉變，雨量增多梅雨變多，空氣悶熱，毒蟲病毒肆虐，因此草叢、樹林、山上很多蟲蛇鼠蟻會出現，因此要到森林的人要帶雄黃，不然容易會被蟲蛇咬傷。

5.不要在當天送整串肉粽：

民間相傳整串肉粽有「繩子」，容易形成繩煞，會讓收到的人有穢氣，民間也盛傳有上吊的意謂，因此端午節當天送人粽子要用散裝的比較好。

6.端午不要去海邊：

端午節水鬼出沒容易抓交替，因此沒事不要去海邊，以科學面來說端午節氣也是梅雨季節，因此海邊容易下雨溪水暴漲，容易發生水厄。

7.不要亂丟平安符：

端午節為不好的日子，諸事不宜，容易大家脾氣不佳遇到小人，毒氣橫行，疫情蔓延，因此不可以將平安符亂丟，需用平安符來保平安。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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