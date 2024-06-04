周三芒種到！ 命理師曝6生肖「財運速成」 第一名正偏財、事業都超旺

周三(6/5)時序進入芒種，運氣好壞參半，國際天星命理風水專家邱彥龍分析，有6個生肖屬於運勢好的那一半，屬龍者有升官發財機會，生肖猴者跟屬羊的人有貴人相助，錢賺得開心，另外，屬蛇者有無形磁場加持，會感覺一切特別順利，至於生肖鼠者財運佳但花費也多，屬兔的建議往遠方或網路發展，會對自己特別有利。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(6/5至6/21)運勢最強6生肖，分別是：

Top6 ：兔

屬兔的朋友，在這段期間會對事情有點糾結，建議盡量往國外、異地、遠地發展，若有從事網路、高等教育或宗教領域者，可以得到名聲與財富，人際關係方面也有無形磁場庇護，但財運需要靠別人，有客戶、合夥人或另一半的助力可成。

Top5 ：鼠

屬鼠的朋友，在這段期間有大財運的機會、偏財運旺，雖然事業、工作需要親力親為，但這樣做能增加工作順暢程度，也會為往後的財運與事業帶來莫大的幫助，只是要注意錢財方面會有意想不到的花費。

Top4 ：蛇

屬蛇的朋友，在這段期間有無形的磁場加持，顯現領導人的風範，在朋友間或團體中，得到認可與喜愛，事業運與正財運皆強，建議多與人交流，貴人運強，是拉攏人心的好機會。

Top3 ：羊

屬羊的朋友，在這段期間容易受到別人關注，名聲能快速增長，也會擁有許多的粉絲與關注，受到男女老少的喜愛，也有許多貴人相助，感覺特別幸運，可以把握快速吸粉的好時機，但建議切勿有壞心眼、貪婪或說謊，以免惹來不必要的麻煩。

Top2 ：猴

屬猴的朋友，在這段期間貴人相助，智慧提升，會有種莫名的幸運感，四方來財，財運增長速度快，邏輯比以往更清晰，能靠名氣或官位增加財運，有開心賺錢的感覺，但要注意小人。

Top1 ：龍

屬龍的朋友，這段期間在事業上有升官發財的機會，名聲遠播，建議善用口才好好的行銷，有大紅大紫的運勢，財運也非常強勁，四方來財，正財、偏財，事業財皆旺，但同樣不要有壞心眼、說謊、貪婪等心態，才不會種下業根。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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