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唐綺陽星座運勢週報：處女職場機會多 天秤感情有裂痕
【唐綺陽星座運勢週報 6/3-6/9】
星象影響：四星雙子、火星衝刺、土海停滯
太陽、金星、木星、水星四星在雙子，社會事件頻傳，放大交通、教育及溝通的問題。火星衝刺，小心火災或爆炸的能量，當心壓抑的爆發力衝出，造成犯罪性衝動。眾人急於表達自我，要適時適當的彰顯自我，避免衝動誤事，把力氣用在對的地方。土海停滯，隱性受害者再度出列受到關注，大眾關心同理社會中的弱勢者。
獅子：事事一把抓當心過勞，面對感情要軟硬適中
天秤：需動手解決問題與麻煩，感情中裂痕請小心維護
射手：後輩出包請嚴格對待，感情當心沒原則
雙魚：容易遇到長官長輩管束，感情上要清楚表態
巨蟹：不需過度擔憂焦慮，感情受到對方重視
處女：機會多別過度保守，感情注意別太高冷
天蠍：危機激發工作鬥志迎難而上，感情先把自己做好
魔羯：不要輕易被情勒而不講理，感情遇到戲很多的對象
牡羊：多顧慮夥伴別忙到忘我，感情上低調點更可愛
金牛：能心想事成適合理財，感情上很有吸引力
雙子：工作可輕鬆發展別著急，感情走兩情相悅路線
水瓶：按部就班能有成果，感情喜歡努力型桃花
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