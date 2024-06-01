快訊

昔與林襄自拍！蔣萬安青年局揭牌時又「牽手李多慧」

陸民眾用水果看財力 繼「車厘子」後下個指標換什麼？

以哈衝突、俄烏戰爭、台海關係 誰畫紅線又誰觸線？

脾氣超臭...但是命卻最好的「3星座」 有望一生飛黃騰達

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
圖／pakutaso

有些人脾氣好、寬宏大量，總是能忍受許多一般人會覺得煩躁的事情，相反地，有些人脾氣很差，克制不住就馬上發火。《搜狐網》指出，有3個星座，雖然脾氣很臭，但是命卻很好，有望一生飛黃騰達。

牡羊座

牡羊座的人有著直來直去的性格，脾氣都不怎麼好，能忍就忍，克制不住就爆發。但是，他們卻懂得在不同場合說不同的話，加上牡羊座的人家庭觀念很重，他們一定會設法處理好自己的事業同時也兼顧好家庭，家庭事業豐收的他們命當然好，錢財到他們的手裡幾乎是有增無減。

獅子座

獅子座的人脾氣是很臭的，假如將他們束縛綑綁在沒有自由的生活中，只會讓他們的積怨更深，尤其是當他們厭倦了舊有的生活形式，他們會變得暴躁起來，獅子座有著出眾的觀察力和判斷力，可以幫助他們在事業中如魚得水，加上他們天生好命，容易獲得貴人幫助而飛黃騰達，所以獅子座人的一般都是企業的高官，不然就是拿著優渥的薪水，創業也容易致富。

巨蟹座

巨蟹座的人平常看起來總是悶悶的，脾氣很好的樣子，其實不然，他們的脾氣並不好，相反地還很容易發脾氣，只是他們發脾氣的樣子和別人不一樣，是會鬧彆扭，一直不理你或是乾脆無視，而且可以持續很長的時間。不過，巨蟹座的人思想很活潑，財氣很旺，會有不錯的投資和理財計劃，能夠進財，巨蟹座的人，是含著金湯匙出生的，富甲一方是命中註定的。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

延伸閱讀

6月星座運勢／牡羊「朋友是貴人」、獅子別太高調、這星座會漏財

未來政壇怎麼走？新內閣官員「善變的」風象星座超多、1星座掛蛋

告別屎運！2024下半年谷底翻身…雙子記取教訓、獅子有貴人、這星座要脫單了

12星座的隱藏人脈！ 射手張嘴就來、獅子專攻強者 、他什麼都能喬

相關新聞

脾氣超臭...但是命卻最好的「3星座」 有望一生飛黃騰達

有些人脾氣好、寬宏大量，總是能忍受許多一般人會覺得煩躁的事情，相反地，有些人脾氣很差，克制不住就馬上發火。《搜狐網》指出，有3個星座，雖然脾氣很臭，但是命卻很好，有望一生飛黃騰達。

先貧後富！「3生肖」年輕時艱苦 日後魚曜龍門、再也高攀不起

在人生中，有些生肖似乎註定要先經歷一段艱難的旅程，最後才時來運轉，迎來甘甜，躍身成為高攀不起的存在，搜狐網列出，有3個生肖就是屬於這種類型，會先窮後富，日後魚曜龍門。

6月迎來大豐收！3生肖「苦盡甘來」財源廣、開錢源 你上榜了嗎？

每個生肖都有不同的個性和運氣，進入了氣溫變熱的6月，大家的運勢也開始變動，搜狐網指出，6月份有3生肖穿越困厄，迎來大豐收，財運也越來越好，快來看看是誰上榜了吧？

不用靠拍馬屁...老闆就很喜歡的「2大生肖」到哪都能被重用

在職場上，有些人會費盡心思表現給老闆看，甚至會動不動就拍馬屁，讓旁人看了傻眼，但是有些人，本身就有能力，加上原本特性就很突出，搜狐網列出兩個生肖，憑藉著自己的才華和實力，不用靠著阿諛奉承，就能贏得老闆的喜愛。

天生帶財！五生肖寶寶是全家幸運星 鼠象徵富足、這族群能招來成功

生活中總有些人，不管做什麼事都很順遂，甚至能為周遭的人帶來福氣。搜狐網分享了5個彷彿天生就帶著幸運光環的生肖，他們與父母有很深的緣分，更能為全家人帶來好運及繁榮。快來看看你有沒有上榜吧！

每日星座運勢／牡羊和家人郊外野餐 好心情交好運

2024-06-01牡羊座短評：與家人的互動良好。【整體運★★★★★】今天適宜和朋友家人到郊外野餐，不僅能換來好心情還可交到好運；從事創作的人，還可以從大自然中獲取靈感，思維豁然開朗，文思泉湧；財務出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。