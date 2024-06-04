廟裡問神「抽籤詩」也有SOP！擲3聖筊才能抽…亂問亂抽下場曝
很多人去廟裡拜拜會抽籤詩，但是籤詩不是我們想要抽就自己拿來抽，一定要先請示神明是否要賜籤詩，神明要答應了，才能抽。我看大多數人抽籤詩的方式都是錯誤的，一開始的程序就錯了，接下來也是一連串錯誤。
抽籤詩的正確步驟
⑴點香跟神明稟告你的姓名、出生年月日、住址，以及心中所要問的事情，記得要清楚描述問題，並設定幾個選項。
⑵等待三分之二炷香或一炷香的時間，讓神明徹底查一下問題的原委。
⑶一定要先問過神明是否賜籤才抽，否則得出的答案容易不準：問「這個問題是否要賜籤回答」，若神明以三個聖筊回覆，才能抽籤詩。
⑷抽完第一支籤後，要向神明確認是否是這支籤（一個聖筊或兩個聖筊都不算，一定要連續三個聖筊才可以）。
是→
表示第一支籤出現，但是必須再追問是否有第二支籤、第三支籤、第四支籤…以此類推。
問是否有第二、三、四…支籤詩時，只要一個聖筊就可以成立。若有，則繼續抽（此時須把剛剛那些沒有擲出三個聖筊的籤詩，重新放回籤筒重抽）；若無，就停止抽籤，但每支籤都要確認是否是該支籤（連續三個聖筊才算數）。
否→
請將第一支籤放到一旁（勿投入籤筒以免重複抽到），抽第二支籤，再問是不是這支籤，直到擲到三個聖筊。
確認是否是該支籤時，一定都要連續擲出三個聖筊才算。
⑸抽完的籤詩一定要照順序排列，以免解讀錯誤─神明賜的籤詩是有順序性、階段性、時間性的。
⑹解籤詩：
每張籤詩一定都會有詩句和該籤詩的歷史記載（例如：大鵬鳥亂宋朝），若有疑惑和不解之處，最好諮詢專業人士，因為其中的典故和意涵往往非常奧妙，隨意解讀恐怕會得不到正確答案。
(本文摘錄自《神啊，你到底在幫我什麼？：托夢、起乩、擲筊、抽籤詩，搞懂神明4大天機，人生沒有解決不了的難題》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)
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