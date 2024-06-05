擲筊、抽籤詩…和神明對話有四方法「要這樣問祂才聽得懂」

雖然神明幫我們的方式有很多種，但最常見的方式有：擲筊、起乩、托夢、籤詩這四種，每一種方式都有它的功能與意義。至於神明會在什麼時候、會用何種方式，則根據每個案情的需求和複雜程度來決定。

▍擲筊

以擲筊方式來說，神明會以筊的翻動情形來告訴我們答案，但先決條件則是要「會問問題」。因為神明坐在上面不會講話，只好由我們講話來提問，神明則藉由指引筊的翻動來回答我們好或不好、可以或不可以，以及對或不對。

▍起乩

以起乩方式來說，神明是以聖靈直接附身在乩童的身體，並用對答的方式來幫我們回答問題，但先決條件是乩童在時間上可以配合。

在處理案情時，如果裡面錯綜複雜的細節已到擲筊沒有辦法仔細解答的程度時，神明就會利用起乩的方式來告訴我們，這當中到底發生了什麼事情。起乩又分為幾個不同類別：

第一、乩童在被神明附身後會直接開口說話，有些說的是一般人聽得懂的語言，有些則是聽不懂的語言，若乩童說出來的是聽不懂的語言，就需要透過桌頭翻譯。 第二、有些乩身是以寫字為主（或者以手扶神轎寫字），字體分為一般人看得懂的字體，和神明的字體兩種。乩身寫的若是神明字體，便需要透過桌頭翻譯。 桌頭需受過神明訓練，才能看懂神明字體、聽懂神明語言─桌頭的任務很重大。

▍托夢

以托夢方式來說，神明用這個方式原因大致有四：

第一、神明直接進入當事人的夢中，以呈現「景象」的方式透露一些機密事件。 第二、如果目標太廣而無法聚焦，神明會藉由托夢方式教我們怎麼做，例如尋人。 第三、神明以托夢方式幫我們追蹤當事人已經忘卻的陳年往事。 第四、神明如果有察覺到一些即將發生的事情，而這些事情有必要「提早」告訴我們以便事先防範，便會藉由托夢向我們做預先的告知。

▍籤詩

以籤詩的方式來說，神明若有很多話要說，而擲筊無法問得很透澈，或者要給我們的答案是好或不好、可以或不可以、對或不對以外的答案，就會藉由籤詩來補充說明。想以抽籤詩的方式來求助於神明，其先決條件就是抽籤詩的程序要正確，一旦程序錯誤了，所抽出來的籤詩就一定會錯誤；抽出來的籤詩如果錯誤，那解籤詩也一定錯誤。所以說，籤詩解得正不正確，關鍵在於抽籤詩的第一步驟。

以上是一般問事中最常看到的四種方式，除了起乩比較需要特殊的條件與背景，其餘三個方法都可以藉由書籍上的知識加上有系統的學習，來精進本身的問事能力。

▍如何提高問神的成功率

(1)多角度思考：

問神前務必先思考並準備幾個要怎麼問的問題與方向，否則問沒多久你可能就會腦袋一片空白，不知道該怎麼問下去，如果是這樣，就很難問出「問題點」在哪裡──找出「問題點」是問事過程中很重要的關鍵，因為搞錯「問題點」，處理和解決辦法也會跟著錯。

(2)要學會變化：

情況不同，問題不同，問法和解決方法也會跟著不同。

(3)保持耐心、冷靜和主動思考的態度：

請神明指點迷津，是很難一下子就問到三個聖筊的，因此沒有一個人在擲筊時不需要經過思考。我們必須去理解神明所賜聖筊數一個、二個所代表的意義，不斷抽絲剝繭並修改問題，一步一步請示神明，才能找出問題和答案（想知道如何思考問題，可參考《神啊！教我如何把二個聖筊問出三個聖筊》）！

(4)對於神明給我們的答案，絕對不要有先入為主的想法：

舉例來說，神明什麼都還沒有說，你就一直認為是冤親債主的問題，這樣提問的方向往往也容易失準。

(5)神明所指示出來的答案，不要任意加油添醋。

(6)再三確認：

舉例來說，問到答案且處理好後，一定要回頭請示神明有沒有其他要注意到的地方；又比如，神明是透過籤詩或托夢來給你答案，你解籤或解夢完後，都必須以擲筊的方式請示確認解得對不對（想了解如何解籤詩和解夢，請參考《神明所教的六十甲子籤詩解籤訣竅》、《問神達人雷雨師一百籤詩解籤大祕訣》、《解夢經典》）。 《神啊，你到底在幫我什麼？：托夢、起乩、擲筊、抽籤詩，搞懂神明4大天機，人生沒有解決不了的難題》。圖／柿子文化提供

(7)必要時，必須靈活、交叉運用問事四大工具：

也就是擲筊、抽籤詩、托夢、起乩，但要小心勿本末倒置，例如明明可以用擲筊來請示的問題，卻選擇了抽籤詩，這樣反而讓問題複雜化，錯把問原因的工具拿來問答案。

(8)問事不能照本宣科，必須懂得分辨輕重緩：

培養切割問題的能力，以判斷哪些問題要先問、哪些可稍後或放最後問。

(本文摘錄自《神啊，你到底在幫我什麼？：托夢、起乩、擲筊、抽籤詩，搞懂神明4大天機，人生沒有解決不了的難題》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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