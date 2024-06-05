端午節五招開運又旺財！拜土地公、煮財水、穿「這色」衣服

陽曆6月10日就是農曆五月初五「端午節」，俗話說「五月五，仲夏暑；五毒醒，不安寧」，五毒月份人容易受影響，病氣、濕氣都會影響運氣和健康、人際關係。命理師湯鎮瑋老師分享「龍年端午節招財轉運五大法！」影片，教大家如何端午節接財水、煮財水，靠五招開運。

▍端午節當天6月10日轉運五步驟

1.當天多穿五行火或土的衣服

可以穿紅色、黃色衣物，身上可以配戴黃水晶、蜜蠟、金珀都可以。

2.接「午時水」沐浴

從端午節當天中午11點到下午1點，打開水龍頭接水，就是午時水，裝瓶可以曬太陽，增加能量。午時水至陽，可以除穢去病氣，可以煮五寶草洗澡，全家都可以沐浴淨身，可以淨化磁場。

3.要煮財水

用午時水煮財水，端午節當天中午11點半老師直播會帶大家煮財水，記得穿紅色衣服，午時先接水，準備硬幣168元吉祥數字，先洗過錢幣，把水煮開，讓財氣吹旺，象徵財源滾滾。

煮好之後把財水移到東北方，接財神吹旺財氣，靜置一個時辰等水冷卻，裝在有蓋瓶子，可以放在大門後面或是正北方，或是收銀機、保險箱附近，請放一年再倒在盆栽或廚房水槽。

財水可以貼紅紙，寫上2024端午財水，要放一整年才能處理掉。可以倒在盆栽裡面，或是倒在廚房水槽。

端午午時，可以裝飲水機一半熱水、一半冷水裝玻璃瓶去曬太陽，大概一小時後，再把水喝掉，這是可以喝的財水，有助健康，或是淨化磁場。

4.接財神、照財路

當天財神位在東北方，東北方可以點燈，可以到佛堂去點燈修法，準備五色豆或五色水晶，有木火土金水五種顏色，準備一個杯子，依序放入綠色、紅色、黃色、白色、黑色或藍色水晶，或是綠豆、紅豆、黃豆、白豆、黑豆，五色豆，再放入天然蠟燭就做成許願蠟燭。用紅紙寫上願望，許願蠟燭壓著紅紙，放在東北方，然後煮好財水，就可以點燃蠟燭許願。

早上七點到九點是財庫時辰，可以拜土地公，祂是掌管財庫的神。如果中午無法煮財水，可以趁中午先收集「午時水」，等到另一個吉時，晚上7點到11點再煮財水，晚上再做其他開運步驟。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

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