端午節五招開運又旺財！拜土地公、煮財水、穿「這色」衣服
陽曆6月10日就是農曆五月初五「端午節」，俗話說「五月五，仲夏暑；五毒醒，不安寧」，五毒月份人容易受影響，病氣、濕氣都會影響運氣和健康、人際關係。命理師湯鎮瑋老師分享「龍年端午節招財轉運五大法！」影片，教大家如何端午節接財水、煮財水，靠五招開運。
▍端午節當天6月10日轉運五步驟
1.當天多穿五行火或土的衣服
可以穿紅色、黃色衣物，身上可以配戴黃水晶、蜜蠟、金珀都可以。
2.接「午時水」沐浴
從端午節當天中午11點到下午1點，打開水龍頭接水，就是午時水，裝瓶可以曬太陽，增加能量。午時水至陽，可以除穢去病氣，可以煮五寶草洗澡，全家都可以沐浴淨身，可以淨化磁場。
3.要煮財水
用午時水煮財水，端午節當天中午11點半老師直播會帶大家煮財水，記得穿紅色衣服，午時先接水，準備硬幣168元吉祥數字，先洗過錢幣，把水煮開，讓財氣吹旺，象徵財源滾滾。
煮好之後把財水移到東北方，接財神吹旺財氣，靜置一個時辰等水冷卻，裝在有蓋瓶子，可以放在大門後面或是正北方，或是收銀機、保險箱附近，請放一年再倒在盆栽或廚房水槽。
財水可以貼紅紙，寫上2024端午財水，要放一整年才能處理掉。可以倒在盆栽裡面，或是倒在廚房水槽。
端午午時，可以裝飲水機一半熱水、一半冷水裝玻璃瓶去曬太陽，大概一小時後，再把水喝掉，這是可以喝的財水，有助健康，或是淨化磁場。
4.接財神、照財路
當天財神位在東北方，東北方可以點燈，可以到佛堂去點燈修法，準備五色豆或五色水晶，有木火土金水五種顏色，準備一個杯子，依序放入綠色、紅色、黃色、白色、黑色或藍色水晶，或是綠豆、紅豆、黃豆、白豆、黑豆，五色豆，再放入天然蠟燭就做成許願蠟燭。用紅紙寫上願望，許願蠟燭壓著紅紙，放在東北方，然後煮好財水，就可以點燃蠟燭許願。
5.拜土地公
早上七點到九點是財庫時辰，可以拜土地公，祂是掌管財庫的神。如果中午無法煮財水，可以趁中午先收集「午時水」，等到另一個吉時，晚上7點到11點再煮財水，晚上再做其他開運步驟。
◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔶6月星座運勢／牡羊「朋友是貴人」、獅子別太高調、這星座會漏財
🔷錢準備來了！6月星座財運TOP5 處女投資眼光敏銳、天蠍獲得意外之財
🔶6月愛情降臨！這些星座特別受到愛神關愛 你是其中之一嗎？
🔷6月運勢上上籤！5生肖財運在身 大富大貴「黃金時期」難擋
🔶6月份生命靈數分析：4號人有戀情萌發機會、7號人進入事業新里程碑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言