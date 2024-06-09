殺破狼週運勢／天秤專業能力被質疑 射手常感入不敷出

殺破狼2024年6月10日～6月16日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

旅遊運方面，木星、水星、金星、太陽齊聚旅遊宮位。會有一個較為長期的旅遊計畫，可能會環島到處遊覽，或是攀登風景美麗的山嶽。某些白羊座則是會需要經常出差，順便可遊覽當地。

工作運方面，木星、水星、金星、太陽齊聚面試宮位。面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知，然而水星、金星、太陽受到土星影響，可能會對於新工作的待遇不是太滿意，而猶豫是否要就任。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入金錢宮位，受到在人際關係宮位的冥王星影響，預期外的花費較多，尤其是交際應酬的開銷超支。某些白羊座則要當心掉錢包，這段時間要看緊隨身的貴重物品。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到火星影響，與某些人因為金錢問題起爭執，覺得很不愉快。某些白羊座借錢給親朋好友，對方遲遲不還，可能會需要用強制的手段討債。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，木星、水星、金星、太陽齊聚金錢宮位。薪資待遇被提升，收益大幅成長。然而水星、金星、太陽受到土星影響，這也意味著你的工作量也會大幅增加。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到火星影響，許多工作都需要自己獨自一人完成，經常需要加班，嚴重過勞。某些金牛座會被上司指派做一些遊走法律邊緣的事情，內心感到不安。

人際關係方面，土星與海王星齊聚人際關係宮位，土星受到水星、金星、太陽影響，交際應酬的花費太多，但很多邀約都只是去當其他人的分母，自己完全沒獲得任何好處。

健康運方面，火星進入命宮，與天王星齊聚，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時可能因為病毒感染，引發扁桃腺發炎，並發高燒，這段時間需特別注意人身安全與身體健康。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，木星、水星、金星、太陽齊聚命宮。工作漸入佳境，很多事情都可以由自己決策。然而水星、金星、太陽受到志業宮位的土星影響，自己必須也要扛起相對的責任，在職場的壓力較大。

感情運方面，木星、水星、金星、太陽齊聚命宮。同時被許多人追求，桃花正在盛開，然而金星受到土星影響，真正喜歡的人一直遲遲不表態，會擔心對方是否已經有穩定的對象。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到火星影響，不論在海外工作、生活、留學、打工渡假、當交換學生或是旅行，都有一些水土不服的現象，時差始終無法調整好，生活上會有許多困擾。

健康運方面，木星、水星、金星、太陽齊聚命宮。當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨發炎，甚至影響到心血管方面的問題，代謝變得緩慢，有發福的傾向，須注意飲食與作息正常。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，木星、水星、金星、太陽齊聚心靈宮位，與暗戀的對象有一些愉快的互動，心情飄飄然。然而水星、金星、太陽受到土星影響，因為一些因素，使你對他的愛慕難以啟齒。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到在人際關係宮位的火星影響，購物會買到瑕疵品，與賣家發生消費糾紛，但對方極為強勢，只好摸摸鼻子，自認倒霉。有投資習慣的巨蟹座，誤信了投顧專家的分析，買在高點被套牢。

遠行運方面，海王星與土星齊聚海外宮位，土星受到水星、金星、太陽所影響，在海外生活、工作、外派、留學、打工渡假、交換學生......的巨蟹座水土不服，時差一直無法調整至當地時間。外出旅行則要當心一些因素受困在當地。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，與天王星齊聚，與脾氣古怪孤僻的人往來，會逐漸感受到對方不是那麼好相處，不知踩到什麼地雷，鬧得雙方不太愉快。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，木星、水星、金星、太陽齊聚在人際關係宮位，會認識來自各種領域的人士，有些人可以提供你很多幫助，然而水星、金星、太陽受到土星影響，尋求專業人員幫忙會需要付出高昂的代價。你可能支付不起。

本週須注意的部分

工作運方面，進入志業宮位的火星受到夥伴宮位的冥王星影響，在職場被合作夥伴扯後腿，很多麻煩須自己扛起責任。某些獅子座遇到難纏的同事或上司，對你執行的工作內容會十分挑剔。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到志業宮位的火星影響，由於工作過於忙碌，必須取消與喜歡的人之間重要的約會。某些獅子座則是和伴侶一同創業，遇到瓶頸，雙方對事業的理念相左。

健康運方面，土星與海王星齊聚疾厄宮位，在許多壓力的影響下，身心靈都出現慢性的疾病，特別要注意精神層面，可能週遭的人都覺得你生病了，情緒難以控制，但自己卻沒有病識感。

處女座：

整體運勢

工作運方面，木星、水星、金星、太陽齊聚在志業宮位，目前在一個組織較為龐大，待遇也受人羨慕的單位工作，然而水星、金星、太陽受到在夥伴關係宮位的土星的影響，感覺同事對你都十分冷漠。

遠行運方面，火星進入遠行宮位，與天王星齊聚，會挑戰難度較高的旅行方式，攀登難度較高的山，或是到冷門的景點逛逛，但由於火星受到冥王星影響，這樣的旅行方式十分消耗體力，也需特別注意人身安全。

本週須注意的部分

感情運方面，海王星與土星齊聚感情宮位，土星受到在志業宮位的水星、金星、太陽影響，與情感對象的重要約會因為工作忙碌被迫取消，可能會使得對方不太愉快。某些處女座則是為了前途，捨棄愛情，與喜歡的人分手。

學業運方面，火星進入學業宮位，與天王星齊聚，會遇到喜怒無常的指導者，使得你在課業上感到有障礙，卻找不到可以請教的人幫助。某些處女座的報告或作業堆積如山，放暑假前可能都難以完成。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，木星、水星、金星、太陽齊聚在遠行宮位，會計畫到海外進修、工作、外派、打工渡假、當交換學生、旅行......等，改變生活方式，但由於水星、金星、太陽受到土星影響，會有些掛念的事讓你遲遲尚未動身啟程。

學業運方面，木星、水星、金星、太陽齊聚在學業宮位，在校園中會十分活躍，有許多活動都需要你幫忙，然而水星、金星、太陽受到土星影響，會因為學校生活過於忙碌，而沒有自己私人的時間。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星與土星齊聚在工作宮位，土星受到海外宮位的水星、金星、太陽影響，在職場會需要用到大量的外語溝通，但自己的語文能力實在不太好，工作會較為吃力。某些天秤座則是專業能力受到質疑，心裡大受打擊。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到進入慾望宮位的火星影響，與戀愛對象在親密關係上不協調，某方甚至肉體出軌，使得兩人關係面臨考驗。單身的天秤座會尋求一夜情滿足一時的需求，但當心遇到爛桃花。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，木星、水星、金星、太陽齊聚在財務宮位，消費時會因為特殊的身份，或善用信用卡點數，獲得划算的折扣。有投資習慣的天蠍座，投資標的指數都持續上揚，可選擇適當時候出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，進入感情宮位的火星受到在家庭宮位的冥王星影響，與另一半的家人相處不太習慣，甚至發生一些不太愉快的事情，在戀愛宮位的土星受到財務宮位的太陽、金星、水星影響，與戀愛對象財務混雜，容易引發雙方糾紛。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到火星影響，家人過度干涉自己的情感關係，甚至會逕自為你安排相親對象，感到十分困擾。某些天蠍座的居住環境不太安寧，對於某些人士出沒在鄰里間感到害怕。

健康運方面，木星、水星、金星、太陽齊聚在疾厄宮位，當心著涼感冒或病毒感染，呼吸道與喉嚨容易發炎，並可能影響心血管方面的功能。代謝狀況較差，有發福的傾向。

射手座：

整體運勢

感情運方面，木星、水星、金星、太陽齊聚在感情宮位，與情感對象有結婚的共識，目前正在籌備婚禮。某些射手座會被有好感的對象告白，兩人閃電進入交往狀態。

本週須注意的部分

家宅運方面，土星與海王星齊聚家宅宮位，土星受到水星、金星、太陽影響，家人對你的婚事有很多意見，會覺得他們的要求不太合理。某些射手座則是背負沈重的房貸，金錢經常感到入不敷出。

工作運方面，火星進入工作宮位，與天王星齊聚，職場的突發狀況頻頻，讓你疲於奔命。在家接案工作的射手座，突然接手好幾個案子，經常熬夜趕工，有過勞的傾向。

健康運方面，火星進入健康宮位，與天王星齊聚，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時注意病毒感染，引發扁桃腺發炎，造成高燒不退。內分泌有些失調，要留意腺體相關的慢性疾病。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，木星、水星、金星、太陽齊聚在工作宮位，會承接十分重要的職務，在職場表現受到矚目，然而水星、金星、太陽受到土星影響，伴隨而來的是一些閒言閒語，必須用自己的能力證明專業能力。

感情運方面，火星進入戀愛宮位，與天王星齊聚，與戀愛對象親密關係頻繁，雙方正處在熱戀狀態。然而火星受到在金錢宮位的冥王星影響，花在戀愛對象身上的錢也十分龐大。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位退行的冥王星受到進入戀愛、娛樂、子女宮位的火星影響，會花許多錢討好戀愛對象，或是為了追星、參加演唱會，不惜傾家蕩產。某些摩羯座則是小孩或寵物身體欠佳，在子女的健康與醫療方面有許多開銷。

健康運方面，木星、水星、金星、太陽齊聚在健康宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸道或喉嚨發炎，甚至造成心血管方面的負擔，代謝系統變差，有發福的傾向。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，木星、水星、金星、太陽齊聚在戀愛、子女、娛樂宮位，與喜歡的對象正在熱戀狀態，為了愛情不惜一切代價討好對方。某些水瓶座則會收養寵物，或迷戀偶像，沈浸在歡愉的世界中。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星進入家宅宮位，與天王星齊聚，與親人有些不愉快，關係緊繃。或是與鄰居發生糾紛，常常被對方找麻煩，感到困擾。這段時間需注意家中電器、爐火的使用，並要特別留意門戶安全。

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，土星受到水星、金星、太陽影響，許多錢都花在別人身上，自己的生活常常隨便打發，但生活總是捉襟見肘，需要多增加一些收入。

健康運方面，冥王星在命宮退行，受到火星影響，泌尿系統有些不適，可能有點發炎，注意水分攝取，並留意私密處的清潔與保養。親密關係需稍微節制，不要過於頻繁。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，木星、水星、金星、太陽齊聚在家宅宮位，會想購置房產，或是搬家到環境較好的區域。某些雙魚座大刀闊斧整頓居住環境，會換新的傢俱，以及全面整修房子。

旅遊運方面，火星進入旅遊宮位，與天王星齊聚，會選擇挑戰度較高的旅遊方式，像是騎車環島，或是攀登難度較高的山嶽，可能會是辛苦的旅程，但卻能享受旅行帶來的成就感。

本週須注意的部分

交通運方面，火星進入交通宮位，受到冥王星影響，開車當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，即便是搭乘大眾運輸系統，也可能遇到不愉快的事情，這段時間需特別注意交通安全。

溝通運方面，火星進入溝通宮位，受到冥王星影響，與人溝通不良，常常一言不合，就引起紛爭，需當心各種口舌是非，造成週遭的人對你的敵意，盡量謹言慎行為佳。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見 殺破狼占星手記Blog 】

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