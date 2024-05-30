雙魚想當可愛王、這族群「什麼都要超越別人」！12星座最想拿的「第1名」
俗話說「天生我才必有用」，每個人都有各自不同的專長，同時也會希望自己能在專精的領域，達到無人能匹敵的程度。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，各自會想在什麼樣的項目中拿到第一。
牡羊座
個性不服輸的牡羊座，無論工作還是興趣，都有著強烈的鬥爭心，想著一定要超越別人，在任何項目都拿下第一。
金牛座
對物品很講究的金牛座，像是衣服或是飾品等等，總是要挑到最好的，讓他們跟別人比較時，能自傲的說「我的東西比較高級」。
雙子座
好奇心旺盛的雙子座，自然也希望自己比誰都懂更多事情。為此他們不惜一切努力，會盡可能地讀書、找資料等等，好充實自我。
巨蟹座
擅長做家事、帶小孩的巨蟹座，夢想就是希望能夠找到合適的伴侶，自己則扮演最稱職的賢內助，帶給家人們幸福。
獅子座
愛出風頭的獅子座，當然也希望自己是最受歡迎的那個人。不論走到哪裡，都是眾人談論的焦點，這正是獅子座最想看到的。
處女座
處女座喜歡取得各種證照資格，且本性就刻苦耐勞的他們，就算埋首苦讀也是甘之如飴，想拿到更多更多的證照，開拓自我職涯。
天秤座
社交型的天秤座，當然也會自豪朋友的數量無人能及。他們會積極主動地與人接觸，認識越來越多人，社群網站的朋友數量甚至堪比知名明星。
天蠍座
多情的天蠍座，因為老是想要擁有一段感情，當然也希望自己是最性感的那個人，好讓他們在情場上無往不利。
射手座
活潑且行動力超群的射手座，自己也希望精通各種在外活動的技能。像是相約去露營時，不管什麼狀況都略懂一二，不需要假手他人就能應付。
魔羯座
對於工作和地位充滿野心的魔羯座，會期許自己能成為最能幹的那個人。透過實實在在的工作成果，爬到更高的地位。
水瓶座
擁有自我感性且想法獨立的水瓶座，會希望自己成為最特立獨行、最有特色的那個人。當周圍的人說「你很奇怪耶」時，對他們而言可是一種讚賞。
雙魚座
天真無邪的雙魚座，目標是成為最可愛的那個人。懂得撒嬌，對誰都能顯露笑容的他們，有著像是偶像般的魅力，總是能夠吸引到別人。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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