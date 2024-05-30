轉運把握！今「天赦日」老天赦免災厄 專家曝「補財庫秘訣」：帶1物能強運

今天5月30日(農曆4月23日)是2024年的第二個「天赦日」，也就是老天爺赦免災厄的日子，除了建議5個生肖拜玉皇大帝除錯轉運外，民俗命理專家柯柏成也說，這天是道家「三赦」合一個好日子，因此想補財庫的人，更不能錯過今天。

柯柏成在臉書發文分享，今天「天赦日」在道家的擇日學中為「三赦」合一個好日子，是四季中由天干配合地支而產生的日子，因此有心要開運和轉運的人千萬不能錯過。

柯柏成說，補財庫財運可以煮錢水，另外這一天是甲辰年夏季的甲午日，甲年的甲日為萬福聚集之日，在奇門遁甲術裡為值符的代表，因此也可以在今天替自己刻印章，但要避免動物身上的材料，像是象牙、牛角類。

刻完印章後也可以拿去廟裡的天公爐過香爐開運，日後開戶或是簽約都能使用，想要增強自己的運勢招貴人、避小人，把這個印章帶在身上就可以。

天赦日顧名思義就是上天大赦天下之日，這一天在寺廟甚至教堂的許願都容易實現，不過在祈福之前，更需要請上天赦免因無知或有意犯下的過錯，懺除業障才能讓好運來，天赦日也是最理想能素食的一天，符合上天好生之德，祈福許願就容易成真。

煮錢水方法 準備各國家的貨幣168個，用水煮沸後，先在屋內繞一圈，讓錢水的水蒸氣瀰漫屋內，象徵聚集四面八方財富，待水冷卻後用杯子裝好、貼上寫有「對我生財」的紅紙，與擦乾的錢幣一起放在財位，接著取出順眼的一個當錢母，放在皮包內別花掉，留到下一個天赦日再處理。

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