快訊

全球首例！WHO：墨西哥出現人類感染H5N2禽流感死亡病例

嗆到一直咳…該拍背、喝水嗎？醫警告恐釀反效果 教正確做法

丹麥雕塑家反對「藝術洗白」，爭取民主最後一口氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

個性低調內斂…超難追到的「3大星座女」天蠍不容易打動、摩羯要求很高

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／ingimage
圖／ingimage

總有些星座不喜歡成為焦點，習慣於在背後默默觀察。他們對待感情極為慎重，需要時間來評估和了解對方。他們對伴侶有著極高的要求，重視對方的內在品質和價值觀，而不僅僅是表面的吸引力。但一旦成功，他們會成為最忠誠和可靠的伴侶。

TOP 3：天蠍座

天蠍座天生敏感且洞察力強，他們能輕易看穿別人的意圖和情感，這使得他們在選擇親密關係時特別謹慎。他們需要時間來觀察和確定對方是否值得信賴，因此不輕易被追求者打動。

其次，天蠍座對感情非常認真且深情，他們渴望真正的情感連結和靈魂伴侶，而不是短暫的浪漫。他們對愛情的要求很高，不僅僅是表面的吸引力，更看重心靈上的契合和長期的承諾。這使得追求他們變得更加困難，因為他們不會輕易妥協或隨便選擇。

再者，天蠍座通常有強烈的自我保護意識，他們不願輕易暴露自己的內心世界。他們的內斂性格讓他們在面對感情時顯得冷靜和神秘，這增加了追求者的挑戰。當然，天蠍座的個性獨立，會渴望保持一定的自由和空間。他們不喜歡過於黏膩的關係，這也使得他們對待感情的態度更加慎重和挑剔，增加了追求的難度。

以此來看，天蠍座的低調內斂、對愛情的高要求、強烈的自我保護意識和獨立性，都是他們難以追到的主要原因。

TOP 2：摩羯座

魔羯座非常專注於工作和目標。他們對成功和自我實現有著強烈的渴望，往往將大量的時間和精力投入到事業發展中。這種專注使得他們對感情的投入相對較少，因此追求他們的人常常感到難以引起他們的注意。魔羯座的工作狂性格讓他們看起來似乎總是忙碌，缺乏時間和精力去處理感情問題。

而且魔羯座的情感表達方式非常內斂。他們不善於表露自己的內心世界，常常顯得冷靜而理智。這種性格特徵使得他們在感情方面顯得難以接近，讓追求者感到困難重重。魔羯座不輕易展露自己的脆弱和情感，這讓他們顯得神秘而不可捉摸，追求者需要付出更多的耐心和努力去了解他們的真實感受。

他們在感情方面的要求非常高。魔羯座不僅僅尋求一段浪漫的關係，更希望找到一個可以共同成長、彼此扶持的伴侶。他們對感情的期望是長久而穩定的，對於膚淺和短暫的戀情並不感興趣。在個性方面，魔羯座是非常獨立且自律。他們重視自己的個人空間和時間，不喜歡被過分干涉或束縛。

因此，摩羯座他們需要一個能夠理解和尊重自己生活方式的伴侶，這也讓他們在選擇感情對象時更加挑剔。

TOP 1：處女座

處女座天性是謹慎和追求完美的，他們重視細節，對自己的要求很高，也對別人有類似的標準。因此，他們往往不輕易表達感情，害怕過早的投入會帶來失望或傷害。

處女座的人通常具有高度的分析能力和理性思維，這使他們在感情上顯得冷靜和保守。他們會先觀察和評估對方，確保對方值得信任和依賴，才會進一步開放自己內心。此外，處女座追求穩定和安全感，因此他們對待感情謹慎而緩慢，這使得他們難以迅速被追求者打動。

另一方面，處女座在追求完美的過程中，對潛在伴侶的要求也相對較高。他們希望找到一個能與自己契合、在各方面都能相互支持和理解的伴侶。這樣高的標準使得處女座在感情上顯得挑剔，增加了追求的難度。

所以，處女座的低調內斂、謹慎和高標準，使得他們在感情上顯得難以接近和追求，但一旦贏得他們的信任，處女座會成為忠誠且穩定的伴侶。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

伴侶 價值觀 天蠍座 處女座

延伸閱讀

錢準備來了！6月星座財運TOP5 處女投資眼光敏銳、天蠍獲得意外之財

雙魚想當可愛王、這族群「什麼都要超越別人」！12星座最想拿的「第1名」

外表和善卻一肚子壞水三星座！摩羯擋我者死、「這星座」扮豬吃老虎超意外

「活到老有錢到老」5星座走老運！天蠍優雅老去、他年輕懂賺老了懂花

相關新聞

端午開運有十招！ 吃粽之餘別忘接「午時水」強運旺整年

端午連假將至，依照傳統習俗，端午節是一年陽氣最旺、至陽至剛的日子，命理師楊登嵙說，當日午時是召好運、去霉運的最佳時刻，可...

全家都是水瓶座的極致體驗！她曝做1事超瘋「凌晨出門不稀奇」 網友羨炸

水瓶座個性很古靈精怪，往往做事不按牌理出牌，有些舉止總會超出預料之外。一名女網友就分享她全家人都是水瓶座，不管做什麼決定都很瘋狂，尤其...

吃小吃、逛夜市、簽名來者不拒！「全台瘋黃仁勳」星盤曝大家愛他原因

「全民爸爸？黃仁勳逛夜市」，近日黃仁勳的動態整個洗版我的Threads。職業病發作，我查了一下他的星盤，粗略看了幾顆星：🔗太陽水瓶座、月亮射手座、水星水瓶座、金星摩羯座、火星獅子座、木星雙魚座、土星水瓶座，🔗北交點：巨蟹座 / 南交點：摩羯座。

6月份好壞分明「上旬還有天災？」 占星專家預言：月底還有MeToo會引爆

吠陀占星專家李靜唯老師表示，六月份相對是一個好壞極端分明的月份，6月上旬世界依然混亂，尤其是從5/27-6/6之間，火星進入牡羊代表國家領導人將會更加剛愎自用，立法院的國會改革案雖然在混亂中三讀通過，但是接下來還會有一場硬仗要打，如果6月底之前無法順利結案，緊接著土星逆行就可能會拖得更久！天災部份6月上旬依然要注意地震火山爆發&颱風暴雨，直到6/15之後金星水星入雙子相對會是比較和諧輕鬆一點的月份，但也要提防酷熱高溫造成的乾旱現象影響農漁業生產！

個性低調內斂…超難追到的「3大星座女」天蠍不容易打動、摩羯要求很高

總有些星座不喜歡成為焦點，習慣於在背後默默觀察。他們對待感情極為慎重，需要時間來評估和了解對方。他們對伴侶有著極高的要求，重視對方的內在品質和價值觀，而不僅僅是表面的吸引力。但一旦成功，他們會成為最忠誠和可靠的伴侶。

每日星座運勢／處女吃喝玩樂機會多 不宜急於投資

2024-06-06牡羊座短評：趕快動起來，懶散易錯過良機。【整體運★★★★★】桃花運極強，今天有機會與心儀的對象進一步發展，並確立關係。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，瞄準時機，果斷出擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。