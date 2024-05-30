6月份生命靈數分析：4號人有戀情萌發機會、7號人進入事業新里程碑

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1 ／ 9宮．處女．南交點

整體運勢：面對運勢逐漸好轉，雖然不到穩定，還是有少許的風暴的餘韻，但最差的時候已經過去，不過一號人的內在似乎仍驚魂未定，焦慮、覺得週遭敵意環伺，本週期若你仍未感到輕鬆，那肯定是掉入了自己某個想像的困境中，才做出這些相應荒唐的對應；面對這些不明究裡，你也不知道為何會貼在你身上的責罵、標籤，最好的方式，不是自顧自、用自以為能解決問題的方式處理，而是讓自己能脫離獨處，找個能協助你整理問題的人，家人、戀人，都會是你脫離失序日常、流言蜚語的救命稻草。

工作／學習狀況：在專業上有新的配合對象、或是新的機會出現，就算原本膠著在原地、無法推展的進度，也將在六月份出現轉機，走到了結束、新生的分水嶺，這段時間是收益變多、虧損變少，忙有所得的週期，會面對一些溝通不良，感覺上需要妥協的事，不過這通常代表這是不適合你、即將被淘汰的，若一號人沒有認清，仍是一股腦的試圖讓事情更好，就會帶來無謂的落敗感；本週期也利於國外事務，出國或遠距工作的機會大增，比起努力，更該懂得取捨，將太過消耗的工作丟棄，才能有餘裕迎接新的機運。

愛情：單身者將有很多可以認識新朋友的機會，就算不發展戀情，也會先成就令人感到愉快的友誼，若能安排出國、或是長程移動跟進修，到一些平常很少去的地方旅行，會更有利覓得新對象，桃花運勢呈正面發展的本週期，若期待脫單，就不能只困在日常的小圈圈中，這段時間遇到的對象們，能發展成長期關係的機率相當高，別讓自我設限困住了你。

有伴侶者，可能面對另一半丟來的各種不滿、對你的質疑，這會讓一號人第一反應就是想逃，但逃了一陣，就會發現被內心的罪惡感淹沒，不得不又回到關係中面對，比起反覆逃脫、逃不久就又要返回收拾殘局的無用掙扎，建議你還是有錯就認、認了就改、說到做到，會是最能省力、又不消磨雙方感情的方式，能夠好好的坦白自己的擔心，其實狀況就會好轉，你會感受到對方那些責罵，是出於愛，而非你第一時間想像的、對方不要你的感情危機。

訊息指引：BALANCE＋寶劍九(R)

丟開那些曾經以為重要的，緊握的手裡，滿佈的荊棘，

以為是真心的不是真金，那是不知道何時就開始被定時的炸彈，

早是該輕輕放下，不再合時宜的決定。

生命靈數2 ／ 1宮．雙子．冥王星

整體運勢：行動力低迷，面對外在情勢混亂的局面，二號人在本週期顯得更寸步難行，但其實這些都來自你只願意看見事情的局部、而非全貌，這段時間比起去處理財務狀況不佳、或是與人交流不順的部份，更需要專注在「不要逃避面對真相」上，因為眼前的各種不順遂，並非沒有解決辦法，但你卻可能下意識的跳過、視而不見；答案或是拾回生活平衡的解，很可能就存在日常，你覺得是小事，從來沒想過要優先處理的那個方向。

工作／學習狀況：在專業上比起廣、更需要深。

在本週期不利於一切基本的架構，或是業務拓展，如果想做點基本的行政、或是資料收集，都很可能走向被誤導、或是找了半天，最終卻發現方向完全錯誤、白忙一場的局面；但對於專業上需要鑽研、深度研究、處理更多細節、問題核心的事務，則是大大有利，二號人需要的，是在適當的時間做適當的事，就能大大降低在工作上的挫折感，帶來實質的收益，不利團隊工作的週期，挪動排程，把焦點放在除錯、獨立工作上，是讓日常產值正常發揮的最佳解。

愛情：單身者的桃花運疲弱，會有很多來來去去的人，對你試探、丟出「好像有機會來點什麼」的訊號，但當你有反應的時候，卻又找不到人，這種一不小心過度認真，很可能會更進一步，讓你的日常被淹沒；所以，如果深知自己定力到哪，是容易暈船的體質，那就切記不要上船。

桃花皆爛，不聽不看，保命良方。

有伴侶者在面對另一半時，也容易因為對方太過軟爛、不明確的回應態度，被氣得半死，在溝通不良的本週期，你需要更多智慧，看懂對方正在迷茫、正在亂講話，適時的將焦點移開，暫時忽略對方那些荒唐，會是讓感情波瀾少一點的好方法；越是理會、越在意、越糾結的本週期，不強加太多期待在對方身上，當你能做到移開目光，平靜的內在便能與你同在，而那正是返回感情穩定的捷徑。

訊息指引：AWAKENING＋星星

混亂與失序帶你前往更黑的黑夜裡，

在那裡，所有的背景色都被迫暗去，

此刻正需要一個這樣的夜，

才好找回遺落已久，但仍發著微小光亮，仍在原地等你的初心。

生命靈數3 ／ 4宮．金牛．火星

整體運勢：在內在不夠踏實安定，導致外部財務損失的週期，雖然金額不大，但會讓三號人有種「都在白忙」的感覺，他人也會因為你的指令傳達不清、起伏不定的情緒、決策，感覺到無所適從，雖然不致於情誼、信任感一夕垮台，不過若不能即時回頭，那就會越來越往這個方向發展；信任感、存款數字、他人對你的耐性都逐步崩塌的本週期，三號人得專注在拿穩主意，才能止損，否則頹勢將會在月中之後越發明顯，不想運勢走貶，最好讓決策反覆的問題越少出現越好。

工作／學習狀況：在工作跟學習場域中，都容易遇到情緒失控、不講理的人，多數時間都在內耗、或是對外弭平爭端的六月，無法追求太多的工作成果，因為就算你很想要、很努力，但總是會因為其他人的反覆、或是一時的情緒上升，不願就事論事，而讓進度停滯；比起如何達成成果、或是試圖努力解決問題，三號人更需要的，是「做得剛剛好」就好的智慧，有在解決、但沒有非要達成某個目標，可是也沒有放著擺爛不做，是最能讓自己在這個週期安穩度過的方式。

確實不易，需要各種拿捏的這個月，請多保重身心。

愛情：單身者在追求新關係上，面對外部局勢的各種混亂、進度無法控制，雖然人際熱絡，桃花還是會在一片風暴中，混雜著垃圾一同出現，但要分辨清楚，幾乎是不太可能的，為了避免再增添三號人在生活的不可預期，這段時間若能用最遠的方式，只維持低度社交，不惹事上身，就是一種幸運。

有伴侶者在關係中，伴侶丟來的愛、不滿，都高漲的本週期，會讓三號人也疲於應付，或許問題本來不那麼多，但因為三號人「只想回應正面、或最簡單的情緒」不打算做出任何改變、不打算積極，就是爭端一再被點燃的主因；若你已經疲於時不時的爭吵，那麼最好的方式，就是直面伴侶的不滿，因為事情通常不難，對方的各種找麻煩，很可能都只因為你的避重就輕。

訊息指引：OBEDIENCE＋聖杯騎士(R)

不跟著混亂的氣流與心，得撥開與你無關的所有考慮，

優先保有自己，一切都該依循應有的秩序，輕重緩急，

就無所謂困境，先有心的清明，眼前只有順境。

生命靈數4 ／ 4宮．巨蟹．南交點

整體運勢：心態回穩，直面問題，終於願意走向先安內、再攘外路線的四號人，在本週期的感情、家庭運勢都不算差，行動與執行能力提升，讓工作與他人溝通得到該得的收益，在公私領域的生活，都調整得當的此時，因為能綜觀全部的面向，過去因為想避開特定事件，而不得不做出的荒唐之舉，也大幅下降，生活跟心理都回歸生命正軌的本週期，腳步穩健，該得得收益、進度都能如預期進展之外，還能有外的收獲，生命正進入穩定而美好的週期中。

工作／學習狀況：這是段與他人溝通良好的週期，在專業上能夠統整團隊意見，取得正面的工作成果之餘，同時也能獲得真正的尊重，對於在上位者來說，是段特別省心的日子，旁人的助力多，也能夠執行好各自工作，四號人無論在工作的哪個位置上，都只須專注在自已份內即可；唯一需要注意的地方，大概就是習慣事事盯場的毛病，就算在順風順水的週期仍是難改，但付出過多、參與過深，反而會讓原本該有的成果打折，六月，請多使用省電模式，從原本過多的工作中解放。

愛情：單身者在本週期，因為與人的互動交流狀態良好，就算在既有的生活圈中，仍是能有戀情萌發的機會，對象較可能出現在原本就熟識的朋友或社交圈內，對四號人來說，過去因為過勞、或腦子、生活排程過於緊繃，沒能看到的那些桃花們，此刻會終於有機會互動而滋長，若你期待脫離單身，那麼就先從放下手邊的工作做起，看向那些原本熟悉，實際卻很陌生的人們，就會有新的發現。

因為過去這段時間，生活中的各種撞擊，有伴侶者在關係中，因為較能傾聽對方的意見，關係有破冰的機會，就算你尚未在條路上，這段時間也會因為「終於比較知道對方要什麼」而做出應有的表現，只要有往這個方向去，都能得到伴侶正面的肯定，關係改善、升級，都是可期待的發展；此刻較需要注意的是，這些舒緩都是因為你「做對了什麼」，但四號人因為狀況緩和，容易又故態復萌，若不想反覆在爭吵、修復的循環中，就要持續「做對的事」，才不會讓修正的紅利一下就又用完，回到原狀裡。

訊息指引：HUMOUR＋錢幣一

無論起伏都是生命的小把戲，

看似得到的失去，失去的祝福卻滿溢，

你會知道那是什麼的，若你無所畏懼。

生命靈數5 ／ 1宮．處女．土星

整體運勢：壓力極大，生活進入需要極度自律、緊繃的週期，在體力跟心力同時被大量耗損的本週期，得避免過勞、多保留休息的時間，不然健康很容易就亮起紅燈，這段時間的外援偏少，一方面是五號人不太願意麻煩別人，另一方面也是溝通不順、跟他人的對談很難有共識，而且短期內並非反覆溝通就可以解決，必須單打獨鬥完成許多工作；但幸運的部份在於，辛苦歸辛苦，成果也會歸於你一人，所以在財務運勢上是看好的，只是要付出的代價，有多少眼淚跟煩悶，大概只有你心裡明白了。

工作／學習狀況：在工作上得獨挑大樑，校長兼撞鐘，一切的事情全包了，就算是身處團隊之中，也會陷入人力短缺，全都得由你包辦的狀態，因為這段時間的事，是你再努力也處理不完的，偏偏工作細項又特別多、需要排除錯誤，一環扣一環，所以五號人能做的，反而不是全扛，而是看清「反正都是亂七八糟，就不用太努力了」，只做最需要、而且你能做的部份，因為太趕進度，反而都不需要趕了，一切看破躺平，你會發現跟你過度努力的成果，可能相去無幾。六月是取捨，考驗你放下的智慧，若放得下，就會得到海闊天空。

愛情：單身者，接近你的新對象，通常帶著目的，或許是你會為他的形象加分，或是你能提供對方情緒上的支持，會有突然出現的追求者，不過要深入了解多點，卻老是碰壁，五號人要相信這個碰壁，是真的，不是磨合一下就會好，對方真的滿奇怪、別有所圖，若想避免多餘的困擾，最好還是站遠點比較安全，桃花雖有但很爛，保持單身是一種幸運。

有伴侶者，就算身處關係當中，仍會有種情感沒辦法傳達、無法在現況交流中得到滿足的感覺，雙方互動備感困難，似乎是跳過了多敏感問題不談所導致的，本週期雙方的不安將會爆發開來，若你能察覺這是長久的問題，會建議以積極改變溝通模式，跟對方保有對話，就算不知道方向，保持語彙量來取代沉默，是避免關係急轉直下的基本功。

訊息指引：OPENNESS＋寶劍四

拋開那些既定的思考邏輯，那不適用於當下的你，

別讓舊的困你在原地，

鬆手的當下，便能毫不費力的前進，你需要，而且可以。

生命靈數6 ／ 12宮．金牛．冥王星

整體運勢：與外界互動變少，生命進入盤整、汰舊換新的週期，對六號人來說，或許正面臨舊事業收尾與新人生的起點，雖然是結束，但這個空白對你來說卻是必要、甚至是舒服的，因為正好可以擺脫一些無用的人際關係，看清一些人的真面目、事情的本質，什麼需要續存、什麼又大可不必，這段時間都不再有疑問；這個清理的過程，至少會在月中之前密集發生，接續在後的，便是新的起點了，這個也會是六號人在這段喘息期的主要功課，把力氣放在這裡，而不是已到盡頭的各式過往。

工作／學習狀況：在既有的工作範圍中，小人環伺，對於總是以和為貴、不太把話說破的你來說，如果還是打算用一樣的方式應對，那這段時間會是被密集找麻煩、各種佔便宜、令人懷疑人生的週期；付出太多、回報太少，已經到了不得不把話說破，或是離開另闢新戰場的時候，如若六號人還卡在一個欲走還留之間，那這段時間的壓力就會持續，直到你直接面對問題，或主動結束眼前一切混亂，狀況才會明朗。

固定不動是不可能的，請六號人跟上改變的腳步，以恢復日常的安寧。

愛情：單身者的外在環境正處於變動期，人際往來也難有深度交流，雖有新的朋友交集，不過卻只能停留在尬聊、表面閒談，未來的發展機會也相當有限，本週期感情運勢低迷，能單身比有互動對象好的這段時間，一個人反而更能自得其樂，就先把焦點放在人生方向的釐清，待後續日常穩定後，再考慮新的戀情吧！

有伴侶者，在關係中得面對與伴侶之間溝通不良的問題，這些問題都並非一日之寒，雙方有很多心裡的話，那些你自以為從不須開口多談的「默契」，對方很可能早就忍無可忍，六號人卻好像沒有嗅到這股不對勁，若無其事想帶過，則很可能讓伴侶在心中做出決斷，如果六號人不想感情急轉直下，那麼還是得積極的跟對方有深談的機會，正面回應伴侶被你擱置已久的需求，會是當務之急。

訊息指引：FLEXIBILITY＋戀人(R)

比起盡可能的挽留、努力、納進，

更需要不思考過多的篩選、汰換、丟棄，

一切正在換新，換新鑰匙上的刻痕，

鑿上的是舊的不去，新的就無法進，

最簡單也最困難的奧義。

生命靈數7 ／ 12宮．天蠍．北交

整體運勢：各方搶人，兩股勢力拉扯，必須選邊站的六月，無論是人際選擇、或是在日常能見度上，七號人都無疑是受歡迎、熱門的人選，很可能爆紅，突然進入每個人人生都至少能擁有的「成名15分鐘」中，被討論、被知道、被羨慕的你，感情運勢也是旺盛的，不過也會帶來負面效應，隱私被窺探、遇到過份熱情的對象，奇怪的人，都會讓極需安全感的七號人，感到壓力不小；不過可以稍微放心的是，雖然會有人好奇張望你的生活，實際上卻看不見什麼，人多嘴雜，但多數仍屬正面評價，只要調整好心情，會是滿特別的體驗。

工作／學習狀況：在工作上能見度也是高的，專業形象被認可，對外宣傳的效果佳，若具有業務性質，這段時間因為人際桃花旺盛，會增加不少訂單，比起守成，更適合向外推展的本週期，只要七號人能夠擺出大方的態度，會進入事業的新里程碑，前述的能見度，若運用得當，能見度提升後，就不易再掉，成功是可以持續下去的；但對內、或團隊、對於同業來說，不免就有許多眼紅的批評耳語，這部份七號人只要把耳朵關上，也就罷了，畢竟真的得到滿多的，這些閒話就當付點稅金吧！

愛情：單身者易有新桃花，遲遲未能有進展的戀情，則可能在這段時間以兩極發展，突然成真或凋落，無論如何都不會再拖了，單身與有伴的分水嶺，就在本週期，多參與線上線下的任何社交，都會特別被注意，只要七號人選擇與外界有互動，就很難會再是單身，這段時間的各式機會，務必要把握。

有伴侶者的關係則較緊張些，與伴侶長久以來的相處問題浮上檯面，另一半的腦袋好似石化，完全聽不懂人話般，這會讓七號人感到挫折又惱怒；但，惱怒嗎？那就對了，有話要說、心裡有恨要罵，都很正確，六月就該這樣火光四射，把想講的都講了，七號人平日過於溫和的忍讓，正是讓溝通卡關的主因，其實你不是不知道說什麼，只是避免太直接，但本週期會讓你知道，其實比起溫和，另一半更需要你認為「話需要講成這樣才聽得懂嗎」的直球。

有火記得要發，火力全開，就對了。

訊息指引：KINDENSS＋聖杯公主(R)

保護好自己的安穩，捏緊自己的心，

那裡有塊地方，只有你跟自己，誰也無法接近，

儘管動盪日常，如砲火般不斷，他人的嘴叨絮。

生命靈數8 ／ 9宮．天蠍．金星

整體運勢：六月份是一段大舉獲得成功，拓展視野的週期，若過去一段時間，長期被生活中許多粗糙、繁瑣的小事困住，這些惱人的小卡關，也會在六月份獲得解決，或告一段落，生活品質跟體驗都大幅改善，也會遇到一些想了很久、卻苦無管到接觸的人事物，可說是相當順心的週期；但在這麼順利的過程間，八號人很容易就對錢失去戒心，或開始想趁著幸運賭一把，也相當可能有非必要的破財，幸運之餘，還是不能憑恃運氣，不然就會被運氣打臉，謹慎低調，才能將幸運之神好好留在身邊久一點的時間。

工作／學習狀況：在專業跟學習上，比起單一大的進展、獲利、機會，這段時間更可能發生的是中小型，各種小處中都獲得成果，累加的成就感，只要八號人野心不要太大，把焦點放在務實、看似一般卻不可缺少的進度上，就可以在工作、研究上面，有全新的突破跟達到新一階段的里程碑；這段時間需要注意的是，在日常工作以外，會有一些看似夢幻、以前覺得遙不可及的機會出現，這些機會並非全好或全壞，但當中確實隱含「快速、高報酬」的選項，這就是風險所在了，比起快速得到成績跟獲利，更適合先將日常擺在第一優先，再去考慮其他的，不貪心者，便是失去最少，得到最多那方。

愛情：單身者在感情中，同樣面臨抉擇的兩難，這段時間的生活，充滿各種夢想與實際的二選一考題，感情亦同，不缺新對象、舊有可能的發展對象，也同時浮出檯面的本週期，八號人其實本該選擇熟悉，但沒那麼刺激的對象，這才是真的可以跟你發展長遠關係的，不過難的是，同時也會出現那種滿身危險氣味的角色，八號人擺脫單身，看來是問題的，但要選得對，就很考驗理性了。

有伴侶者，關係也容易因外來者而生變，或許是你遇到新對象，對方根本不在意你到底是否單身，硬要把你帶離原本感情，或伴侶也可能因為你長期無太多關心，所以有對外發展的機會，雙方感情變得冷淡；此刻的你，該選的是修復，而非就往外嘗試，因為這些機會都屬短期，若你不夠有定力，那很可能在一陣追逐刺激之後，回過頭發現原有的城堡也塌了。

有桃花並非都是好事，八號人得想清楚才好。

訊息指引：WILLINGNESS＋寶劍二(R)

需要更多的是非明辨，前提是去除二元、摘下濾鏡，

擁抱正面的同時，也必須承擔陰影，

非好非壞，比起區分標記，更需要的是全然的清晰。

生命靈數9 ／ 8宮．天秤．土星

整體運勢：窒礙難行，沒辦法多做點什麼的六月份，對你來說只能多多休養生息，跟自己相處，日常生活中的大小事，越是介入、控制，就越是失控、呈現未可知發展的這段時間，不多施力，才能讓狀態變得比較順一點；無論是在金錢收益、或是人生發展，雖然表面看似停擺、進展緩慢，但並非都「沒有進展」，若是能放下控制，則會以非典型、轉為檯面下、秘密進行的方式進行，譬如收入變成從非日常獲利的管道來，或是感情轉為不公開但仍在進行，這是一段需要守秘，疏離人群與社交的時日，運勢不算差，但對行事風格總喜歡開大門、走大路的九號人來說，需要做好心態調整，才不致於太悶。

工作／學習狀況：跟他人討論的機會變少，溝通跟交流管道不順，若想有所進展，這段時間就得避開與人洽談、開會相關的事務，除了討論很難有結果，很可能連人都找不太到，對外的進度是緩慢、停滯的；但這段時間利於對過往行事模式、工作成果進行檢討、修正，也適合個人獨處發想，不把焦點放在與人協作與互動，或許會讓九號人因無法確定自己的存在感，感到迷茫、心慌，但這些都是可預防的，做好心理準備，你會發現，獨自工作或研究的樂趣，獲得的收益，都沒有比不斷對外、與人協作時少，把精力放在「重點工作」上，不做額外的社交，便可得到一段寧靜而愉悅的工作日程。

愛情：單身者因為缺乏對外的交流管道，這段時間對自己的定位迷茫，六月處於一個世界看不見你，你也無法融入世界的狀態，桃花偏弱，多數宅在家的時間，倒是比較適合問問自己到底要些什麼；對感情的定義是否不夠明確、或太過嚴苛，你將發現很多自己設下的條件，都是「至少不要」什麼、或「至少要」什麼，但對於最想要的，卻永遠是個問號，得先解謎，才能離脫單更近一點了。

有伴侶者，感情將進入一段冷淡期，另一半需要的是你不要介入，他才能有思考自己問題的機會，在感情中長久以來隱藏的問題，到了必須解決的時候，但這次，不能再由你來主導跟處理問題了，若你長期覺得在感情中的付出已經很累，那這段時間的不使力，剛好是給你喘口氣的空間；一直以來的問題都是做得太多的你，需要你的鬆手的時候，才能讓對方有用武之地。

訊息指引：ACCEPTANCE＋寶劍一

隔闔與距離，並非最後的結局，

只想讓你在某個安全的保護下，才好將一切看清，

跨越之後，將發現你與你在意的一切，本是一體。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見 Desire 塔羅占星．能量調整 】

商品推薦