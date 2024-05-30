你就是這樣「瘦不下來」！B型抗拒不了誘惑 這血型易變「減肥難民」

現代人愛美且注重健康，若不滿意自己的身材，可能會透過節食等方式減肥。然而想要持續減肥並成功，需要一定的意志力。日本網站「占TV」就分析四種血型的人，減肥時最容易因為什麼原因而功虧一簣。

A型

做事一板一眼的A型，一旦決定要減肥，就會嚴格控制自己的飲食。例如正餐徹底減糖，不吃零嘴，也避免喝含糖飲料，壓低每天攝取的卡路里。然而，如此嚴峻的控管，給自己的壓力太大，有可能會在哪天撐不下去，最終反而容易復胖。

B型

既然在減肥，就得避免大吃大喝。然而B型的社交性格，讓他們在遇上邀約時，往往很難開口拒絕。就算剛開始赴約時，會告訴自己要忍住，但最終還是容易敗給誘惑，轉而享受當下，安慰自己「明天再開始減肥」。

O型

O型好奇心旺盛，他們會購買許多減肥相關的書籍，以及需要的器材。然而容易喜新厭舊，讓他們往往也只有三分鐘熱度，就捨棄了既有的器材和書籍。結果就成了一直想減肥，一直在找減肥辦法，但始終無法持之以恆的「減肥難民」。

AB型

AB型就算想減肥，也只會買買一些保健食品，用輕鬆的方式，想著這樣有一天就會變漂亮了。就算照著鏡子，發現自己比以前還要更胖了一些，也會裝作沒看到，保健食品最後往往也吃不完丟著。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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