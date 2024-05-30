6月星座運勢／牡羊「朋友是貴人」、獅子別太高調、這星座會漏財

占星師米薩小姐分享影片「6月星座運勢｜突破之月✈️🔥新的人事物，逃避 or 迎接」，老師說，6月木星和冥王星的相位進入風象星座，會讓人生選項變多，也打開人們的思維，更願意突破舒適圈，去做以前沒做過的事情。如果想要突破現狀，請好好把握6月！建議參考太陽和上升星座。

▍牡羊座

6月人際關係非常活絡，很多久未連絡的朋友會出現，和陌生人聊天也很投緣，可以說「朋友類型的貴人」非常多。如果積極向外拓展社交圈，會獲得很多很實用的資訊，或是得到別人幫忙。之前卡住的點，都有機會突破。

▍金牛座

6月在事業工作上，得到飛速進展，可以向厲害的前輩、朋友討論你的狀況，釐清方向也得到勇氣。金牛座會願意去嘗試不同的挑戰，會看到生活裡更多轉機，能量變好，情緒也穩定了。雖然也有壓力，但金牛座內心會覺得穩定充實。

6月星座運勢。圖/米薩小姐提供

▍雙子座

6月得到新的靈感，也願意嘗試新事物，可能需要換跑道或是需要重新學習。只要雙子願意，還是鼓勵踏出那一步。6月雙子座需要認真做功課進修，回報可能不會太快顯現，這些收穫會讓雙子座的內心變得安定。

▍巨蟹座

6月是很多事情的準備期，有些事情巨蟹座在暗中慢慢進行，沒有跟別人說，這是對的。巨蟹座這段期間可能聽到很多人意見，對方可能都是為你好，但對你幫助不大，這些可能反而是干擾。建議巨蟹座堅決持續的付出，不需要別人同意，可以反省但不要放棄。

▍獅子座

單身的獅子座，6月會認識到素質很好的朋友，就算沒有戀愛，也會是好的人脈，會很吃得開。如果是有伴侶的獅子座，6月會很像另一半的「家長」角色，處處照顧對方，會讓獅子座很心煩。獅子座在職場上如果太想求表現，反而容易出糗，建議「保有五分實力說三分話」比較安全。

▍處女座

6月工作運勢大好，建議處女座擔任領導分配的角色就好，面對小事情，千萬不要親力親為，只需要擔任穩定軍心、發號施令角色。讓工作順利進行，處女座會成為夥伴心中可靠的強大的存在，甚至變成團體老大，帶著大家邁向成功。

▍天秤座

6月天秤座財運較差，花錢可能大手大腳，然後就超支了。情緒低迷的時候請別購物，不熟悉的投資項目也別碰，可能虧損。也可能有大筆金額的資出，建議6月在金錢支出方面保守一點。

▍天蠍座

天蠍座6月在情感方面可能大好或大壞，或許和曖昧對象可能說開，也可能是和另一半感情更進一步。但也可能大壞，天蠍座要注意不要翻舊帳，不管往事或創傷，拿出來講會傷感情，對自己百害無一利。

6月星座小祝福。圖/米薩小姐提供

▍射手座

6月工作運勢不太穩定，事情變多又混亂，雖然很忙，但是忙的不是你喜歡的事情，且沒有好的進度。也有可能是工作制度，讓你綁手綁腳，又難以突破現狀。6月射手座適合擔任支援或輔助的角色，盡量去輔佐支持別人，比較容易感受到自我價值。

▍摩羯座

6月連結到的人比較雜，可能會進入到競爭的關係，或是為了成全別人而勉強自己。如果摩羯座進入到不開心的人際關係，要時刻保持覺察，盡可能遠離，否則就要拿出戰鬥力去爭取對抗，不要吃虧。摩羯會想打扮自己變漂亮，有動力去健身、或是進廠維修，可以把握這段期間

▍水瓶座

單身的水瓶6月桃花人緣都很好，容易認識優質對象，可以多請親友介紹。6月水瓶座有很多想做的事情，會安排很多體驗和玩樂，但記得注意健康，可能是身體太累，或是需要照顧家人健康，請保持平衡。

▍雙魚座

6月會得到很多機會，也願意做新的嘗試，但效果不彰，可能讓你有點失望。建議雙魚座不要急著改變，先陪伴好自己的情緒，和自己和平共處，當你慢慢提升，6月底到7月就會有轉機。

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