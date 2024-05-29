職場明星是你嗎？看看下半年哪些星座最有機會升職加薪！

2024年已來到了中間點，上半年如果對自己的事業成績單不滿意，下半年就開始爭取逆風翻盤吧！如果你職場順利、收穫頗多，應該更會希望下半年的運勢只漲不落。那麼，下半年你會迎來旺旺的事業機運嗎？是否有機會一躍成為職場明星、升職加薪？接下來，科技紫微網就來分析一下，下半年哪些星座將走事業旺運！

處女座

能力顯現，機會多多

下半年事業運有不斷上升的趨勢，職場社交力及工作能力雙雙提升，表現機會也隨之大增。此時正是發揮專長、發表創見的好時機，將有機會承攬更重要、更具挑戰性的工作內容，只要能交出一份滿意的成績單，多能實現升職加薪的目標。另外，你也有機會獲得新的工作邀約，在更大的平台發揮才能，下半年透過跳槽，讓身價翻漲，也是不錯的選擇喔！

獅子座

運勢提升，收穫頗多

上半年的辛苦付出，下半年易看到成效，能開始一一驗收成果了。下半年會有很多的表現機會，易獲得職場先進、資深前輩的指點與幫助，使你思維更開闊，格局易打開，對事業發展很有助益。有利發揮組織力、領導力，如果你是從事業務開拓、推廣執行之類的工作，易有優異表現，能獲得同事與上司肯定。由於展現了實力，若想提出升職加薪等要求，多能如願以償。

天蠍座

好運降臨，步步高升

下半年你在工作上有頗多表現機會，事業有機會迅速發展，正是大展拳腳的好時機。有利在考證照、專業技能競賽、演講主持等方面彰顯能力，易因表現優異而獲得新的工作機會，在更大的平台發光發熱。也有機會因為工作效率高而創出佳績，工作能力彰顯，升職加薪自然水到渠成。如若能增強職場人際關係，成長會更快，收穫會更多。

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