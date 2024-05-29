外表和善…一肚子壞水三星座！摩羯擋我者死、「這星座」扮豬吃老虎超意外

俗話說，「知人知面不知心」，有些人外表和善，卻是一肚子壞水。搜狐網分享「外表善良，內心狠毒的三大星座」，你猜到是誰了嗎？

▍摩羯座／心機深沉 擋我者死

大多數摩羯座，外表看起來都是老實而沉默寡言的人，但其實他們心中的執著相當可怕，為了實現目的，摩羯座絕對心狠手辣，他們心機深沉的讓人害怕。摩羯座是一個非常會隱藏自己的星座，他們表面不動聲色，實際內心非常陰暗。摩羯座的人野心極大，他們目的性很強，做任何事情都會一步步規畫，然後嚴格執行，如果有人不小心打亂了他們的計畫，那麼他們一定會想方設法除去「絆腳石」，當然這一切也是在暗中進行的，建議不要靠他們太近，否則你可能什麼時候被陰了都不知道。

▍白羊座／扮豬吃老虎 自私自利

白羊座的人外表天真可愛，他們外表看似非常單純，彷彿對世界的事情都很懵懂無知，但事實上白羊座的天真只是偽裝，目的就是為了迷惑別人，這樣子就很容易達到自己的目的，並且得到自己想要的東西。

白羊座的人他們一般情況不會主動去動壞心思，也不會主動要害人。但是如果有人擋到他們的利益，或是當白羊座發現了自己很想要的東西時，白羊座就變得自私自利，無所不用其極，想盡辦法捍衛自己的權益。

若是真的想要玩心機，牡羊座的其實是高手，這正是白羊座最腹黑的一面。因此在無關白羊座利益的時候，他們是很好的朋友，但是一但傷害過他們，內心很腹黑的白羊座，也能夠想出很多方法來報復。

▍雙子座／口才一流 只跟有用的人來往

雙子座的人非常會偽裝，他們口才一流，在工作中，雙子座親切熱情，讓人感覺極其好相處。但其實他們內心是很看重利益的，只要這個人對他們有利用價值，他們就會表現得非常熱絡，而一旦確認這個人沒有利用價值，雙子座會一腳把你踢開。只要是雙子座要的東西，他們想盡辦法也要得到。

雙子座常常一臉歡樂，天真無邪的樣子，就連說話都從來不帶刺。即使遇到最討厭的人，他們也能友善應對。因此雙子座的人總是深受別人的歡迎。但是雙子座的人卻十分腹黑，他們很有心計，總是把真實思想隱藏在心底，千萬不要惹怒雙子座的人，他們只要找到適當的時機，就會向仇人報復。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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