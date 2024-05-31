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農曆5月運勢(上)／鼠怕破財、猴防小人、4生肖當心血光災

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為車禍血光災示意圖。圖/ingimage
圖為車禍血光災示意圖。圖/ingimage

轉眼農曆5月將至，命理師湯鎮瑋老師分享「端午轉運要把握！農曆5月生肖運勢大解析（上）鼠、龍、馬、羊、猴要注意⚠️」影片，這裡是指節氣上的農曆5月，從國曆6月5日(芒種)到7月7日。

俗話說「五月五，仲夏暑；五毒醒，不安寧」，所以5月是火很旺的節氣，農曆五月五毒容易跑出來，人性的五毒「貪嗔癡慢疑」都出現，要有轉成五種智慧化解。老師提醒農曆5月不要亂生氣，也避免大喜大悲。農曆5月也是桃花月份，要潔身自愛，避免爛桃花業力爆炸。

▍鼠 花錢如流水 當心破財

農曆5月形成對宮正沖，大耗星入座，所以容易會花錢如流水、會有破財情形，會有比較多金錢問題。鼠帶病符星，也要注意健康，可能老毛病復發，本月盡量避免從事危險工作，也要注意出入行車安全。要注意錢財不露白，也不要借貸、作保，也要當心小人劫財，也要注意掉東西狀況。

目前是宮德殊勝月，建議鼠可以多布施，累積福德。想開運，可以多穿白色、金銀色系的衣服飾品，可以多念心經，或是拜觀音或是媽祖保佑。

▍龍 障礙浮現 注意血光災

農曆5月龍整體運勢「先遇難後呈祥」，可能會先感受到障礙陸續出現，生活上也出現一些煩惱，可能是人際、家庭或工作上的問題。，要知道及早看到問題也是好事。開車交通走路都要多當心，龍要注意血光災，本月也有點勞碌，要讓身心靈平緩度過。

想要開運，建議多穿戴紅色系、粉紅色系衣服、飾品，可以多配戴粉晶、紅水晶、血珀之類，多拜關公，讓自己「關關難過關關過」。

▍馬 當心血光災 做事別逞強

農曆5月有將星入座，代表很想改變現在的生活或工作型態，或是可能會轉換一成不變的狀態。本月要穩定中求發展，多學習不同的能力，培養第二專長，不要為改變而改變。要注意使用金屬利器，工安方面要多當心，避免血光災，不要太逞強去做危險的事情。建議多修身養性，讓自己安定一點，多學習，多聽別人建議。

想開運可以多穿戴黃色、米色系的衣服、飾品，配戴蜜蠟、黃水晶、金珀，可以多拜土地公。

▍羊 體會人生無常 廣結善緣

病符星入座，抵抗力下降，本月要多注意健康狀況，留意身體變化。如果舊疾復發，也不要輕忽，快去看醫生。羊要多修無常，體會人世無常，會比較釋懷。有陌越星，可以問候一下久未連絡的朋友，不要大小眼看人，陌越代表要跟所有人結善緣，都會成為貴人。

想要開運，可以多穿戴紅色系、粉紅衣服飾品，配戴血珀、綁紅繩，可以多拜作明佛母。

▍猴 遇事勿急 當心血光災、小人

天狗星、災煞星入座，切記５月凡事不要太趕太急，容易有不可抗力的血光災，猴也要當心小人問題，猴很有原則，吃軟不吃硬，想要開運要以柔克剛，遇到問題，也不要硬碰硬。建議本月以不變應萬變，可以多捐血，行善布施來化解。

想要開運，可以穿戴黑色、藍色的衣服飾品，可以配戴翁珀、海藍寶，可以多修金剛薩埵。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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