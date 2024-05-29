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做這事一直出包、突然聽見喜歡的歌…其實都是「宇宙有話要跟你說」

聯合新聞網／ 文‧米薩小姐
圖為聽音樂示意圖。圖/ingiamge
圖為聽音樂示意圖。圖/ingiamge

有時候你會覺得處處是巧合，或是做這件事情一直不順利，但其實是這個宇宙有話想對你說，通過這9件事情傳遞給你！

1✨太巧的事件

世界上沒有那麼多巧合，太過巧合的事件只是因為世界有強烈的意圖，希望讓你在其中發掘一些重要的事。

宇宙傳遞訊息的九種方式。圖擷自米薩小姐占星誌
宇宙傳遞訊息的九種方式。圖擷自米薩小姐占星誌

2✨重複出現的句子

不斷的出現相同意思的訊息，代表你正在那個頻率當中，如果是讓你振奮或安全的訊息，就可以校準自己的壯態。

3✨天使數字

數字有數字的磁場，天使數字代表的訊息可以看圖二。另位，自己的生日數字也是天使數字。

天使數字靈性訊息。圖擷自misa12002 IG
天使數字靈性訊息。圖擷自misa12002 IG

4✨對某件事有莫名的嚮往

打開體感經驗，能最快打開生命中不同的可能性。如果對某件事有熱情，在允許範圍內可以去體驗看看。

5✨突如其來的靈感

答案時常用「靈感」的方式來到，突然想通了某件事、或突然想起某個人，可以立刻實踐這個訊息，讓靈感顯化到地球上。

6✨各種意外在阻攔

想做一件事，但各種意外發生阻斷，就代表這件事不在對的時間，或是此路不屬於你。必定有更適合你的路線要去尋找。

7✨身體上的抵抗與不適

隱藏的訊息是，眼前的人事物給你帶來消耗與壓力，你正在試圖改變自己以配合對方。

8✨有能量感的夢境

在夢中可以得到很多的東西，靈感、訊息、答案、功力etc.，如果是有能量感的夢境，那可能時間到了，讓你取得一些能力上的進度。

9✨突然聽到喜歡的歌

振奮或安撫你的情緒，讓你連結當下的內心，回復到穩定跟真實的狀態。

◎本文內容已獲 米薩小姐占星誌 授權，未經同意禁止取用轉載。

天使 宇宙 星座

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