三生肖「註定人上人」！雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

都說「命由天定，運由己生」，搜狐網分享有三個生肖天生上等命，有人外在漂亮、有人吉人天相、有人少年得志，老年無憂，快看看你上榜沒。

▍生肖龍 外表出眾、大富大貴

生肖龍是12生肖中最注重外表的人，他們自信心也比其他人高，對外在或是內在都很注重。龍強大的自信心，讓無數的異性心生仰慕，戀愛經驗也是相當豐富，感情生活多采多姿。

生肖龍的人，深得上天眷顧，一生有福星保佑，運勢旺盛，是上等命，他們大多天資聰穎，氣質佳，有勇有謀，有決斷力，注定能夠大有成就，他們是十二生肖中最有福氣的人，能夠大富大貴，一生無憂無慮。

▍生肖雞 靈氣十足 逢凶化吉

生肖雞的人靈氣十足，擁有一生富貴的好運氣，他們聰明好學，為人機智勇敢，有自己的理想抱負，並能很好地規畫未來，無論從事什麼行業，都適應良好，能快速獲得同事和老闆認可，事業步步高升。

生肖雞的人十分顧家，家庭氣氛和睦，他們天生就能得到上天的庇佑，一生順利，萬事興隆。

生肖雞的女生天生有福，就算經歷些許逆境，也不會太久。因為老天保佑，她們好運多晦氣少，時有橫財，能很快累積自己的存款，是比較會存錢的人。她們常常可以在困境時逢兇化吉，多有貴人相助，也懂得與人分享成果。生肖雞的人子孫也很爭氣，女兒貌美如花，有望嫁入豪門，兒子則能力出眾，將來必定會光宗耀祖。

▍生肖鼠 少年得志 中年要守財

生肖鼠的人天生就是上等命格，一生不愁沒有錢花。小時候能夠得到父母的支持，還有六親的鼎力相助。所以屬鼠的人不管做什麼事情都很容易成功。而且屬鼠的人懂得養生之道，所以一生長壽又富貴。

生肖鼠的女生，心地善良，富有靈氣，給人一種清新的感覺，受男人的喜愛和歡迎。

生肖鼠的人天生智商高，頭腦精明，做事很靈活。他們在年輕的時候就表現出非凡的賺錢能力，因此他們基本上都是少年得志。到了中年的時候，更能守住自己的財富，到了晚年就能夠衣食無憂。

能娶到生肖鼠女生當老婆，可以說是人生的一大幸事，不但家庭幸福，也很能旺夫，老公事業風生水起，坐享榮華富貴的生活，沒有什麼煩惱可言。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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