5月30日「天赦日」！5生肖快拜玉皇大帝…升官發財轉運都來了

5月30日是「天赦日」，也就是老天爺赦免災厄的日子。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，5個生肖當天要拜玉皇大帝，就有機會除錯轉運。記得拜拜時，要先懺悔過去一年過錯，再好好祈求；當天無法到廟裡拜拜祈求玉皇大帝也不要緊，可對天空向玉皇大帝禱告，神明就會來相助，遇到困難就能迎刃而解。老師也分享，最佳祈求時間是在中午11:00-15:00。

Top5:屬羊

屬羊會有小偏財出現，倘若身邊有不錯的投資標的物可以好好投資，有機會賺錢。「天赦日」誠心祈求玉皇大帝，股票或基金都能有很好的回報率。

「天赦日」開財運方法：在書桌抽屜擺放五帝錢能讓你充滿帝氣。

Top4:屬猴

屬猴的人「天赦日」祈求神明，過去有套牢的資金或股票都能有所回報，想要買房買屋的人都能買到便宜的價格，倘若你正與人有財務糾紛都能得到解決。

天赦日開財運方法：在房間裡擺紅地墊能夠步步鴻運，步步高升。

Top3:屬雞

屬雞的人終於揚眉吐氣，過去你一直嘆氣「何時才能有加薪的機會」，天赦日祈求神明，然後再跟主管上司要求，就能有加薪機會，想轉業的人也能機會跳槽待遇更好的公司。

「天赦日」開財運方法：在床頭櫃擺放金元寶造型的物品，元寶下方寫下你的姓名生日就能好運不斷。

Top2:屬豬

屬豬的人會憑藉著智慧與智商得到想要的財富，倘若想要讓自己的運勢更好，祈求完神明之後不妨到外地旅遊，不僅能轉運，還能發現不錯的新興行業，對於想要創業的人非常有幫助，有機會變成千萬富翁。

「天赦日」開財運方法：在家裡廁所放黃色或金色衛生紙盒，象徵每抽一張面紙就像抽一張鈔票。

Top1:屬龍

屬龍的朋友有業績壓力，祈求完神明，業績會突飛猛進超越以往，除了財運攀升之外，也會有很多小外快可以賺，這也是過往辛苦所得來的結果。

「天赦日」開財運方法：在紅包袋上畫個圓圈，在圓圈裡寫上姓名生日，就能招來好運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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