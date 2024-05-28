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賺很大！6月四星座一路發 水瓶偏財、金牛加薪、這星座「另一半」是貴人

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為財運示意圖。圖/ingimage
圖為財運示意圖。圖/ingimage

時間馬上就要6月了，想知道你下個月財運如何嗎？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「6月份4星座財運一路發」，有機會升官加薪賺大錢，快看你上榜沒。

▍第四名 雙子座 正偏財都旺

木星滑入雙子座，雙子這個月會受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，有機會讓這個月的財運開創紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。業績工作量開始增多，除了本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢拉升財運。

▍第三名：金牛座 升職加薪有望

金牛座本月受到水星與天王星落入，只要在職場上有付出努力，都可以得到相等的回報，比較適合安穩踏實的賺錢方法，金牛的的事業運以一步一腳印的方式緩緩上升，也可以順利地將財富賺回家，另外金牛座也可能遇到貴人幫助、升職加薪的機運，正財運非常旺。

▍第二名：摩羯座 另一半是貴人

摩羯座受到水星與天王星進入偏財宮，顯示在貴人運和財運非常好，有機會獲得意外之財或賺錢的機會，而貴人很可能就是另一半，他們會成爲旺夫或旺妻的最佳助手，讓摩羯座可以事半功倍，因此一定要好好把握機會，和另一半聯手，替家庭累積財富。

▍第一名：水瓶座 親友帶財來

木星進入水瓶座的偏財宮，顯示水瓶的偏財運可能來自認識的人，親朋好友或許會介紹不錯的賺錢門路、投資方案或其他方法，讓水瓶座能夠趁此機會大賺一筆；此外還有機會認識之後創業合夥的生意人，可以事先打聽、瞭解一下對方，未來合作起來也會更加順利。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

加薪 星座 職場

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