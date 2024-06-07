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天差地遠！對外人超好、對家人超差的「3生肖」鼠容易亂發洩

聯合新聞網／ 非貓不可
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所謂在外一條蟲，在家一條龍，有些人在家和在外的表現天差地遠，判若兩人，他們往往對外人親切，卻對家人不夠好，在十二生肖中，就有幾位擁有這樣的特質，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：鼠

個性保守的鼠寶寶，充滿積極認真的態度，做起事來按部就班，努力又勤奮，待人處世上總表現出和藹可親的樣貌，能夠替別人著想，犧牲自我，但也因為這樣的情緒壓抑許久，因此當回到家後，就容易把不滿爆發出來，對家人有發洩情緒或遷怒的狀況，建議鼠寶寶要選擇適當的管道舒緩壓力，家人是無辜的，他們不是代罪羔羊，可別因為一時的衝動而破壞了家庭的和諧。

第二名：牛

給人忠厚形象的牛寶寶，有著堅強的耐力以及責任心，只要是想達成的目標，都會憑藉自己的努力去完成，堅毅的態度令人欽佩，而對於家庭也是充滿著關愛，為了能讓家裡變得更有安全感，因此產生了絕對性的勤儉持家，能省則省，一分一毫都錙銖必較，在經濟上對家人就會變得較為嚴格，甚至是苛刻，建議牛寶寶，該花的地方就要花，不要太小氣。

第一名：

少年不識愁滋味，為賦新詞強說愁，是豬寶寶最佳的寫照，他們天真浪漫，容易動感情，常常會做白日夢，總覺得這世界有著無限可能，總有一天能完成自己的夢想，所以心常常往外飛，對家人反而欠缺關懷和體諒，不願意花太多時間在他們身上，其實是因為豬寶寶覺得家人永遠不會離開，才會有這樣的表現，但提醒豬寶寶，人是互相的，對家人還是要有關愛，才不會讓家人感到失望。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

家人 情緒 生肖

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