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超煩！最愛碎碎念的「3大生肖」狗是俠義之士、第一名好勝心強嚇死人

聯合新聞網／ 非貓不可
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語言是溝通的橋樑，也是銳利的武器，如果善加利用，能夠讓人感到溫暖甜蜜，倘若喋喋不休，用錯方式，就會讓人備感壓力，想要逃之夭夭，在十二生肖中，就有幾位特別愛碎念，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：狗

為人率性真誠的狗寶寶，是武林中的俠義之士，有著大俠風範，最喜歡打抱不平，所以最愛仗義直言，看見不平等的事情，就會多說兩句，希望大家都能夠公平行事，不要有欺負弱小的狀況，倘若看到有人違規，那麼狗狗的俠義之心就會開始發光發熱，不僅只是提醒你的錯誤，更會叨叨的說個沒完，要你以後必須注意，否則就會造成什麼結果，不停的對你諄諄教誨。

第二名：馬

充滿熱情活力的馬寶寶，精力特別旺盛，好像有用不完的能量，能夠到處奔波，到處打拼，他們勇往直前的性情，也造就了急躁的性格，所以當他們覺得你事情處理得不夠俐落，或是拖拖拉拉，他們就會開始碎念，甚至也會有批判的情況，透過不斷的舉一反三，用各種不同的例子來闡述你的缺點，可謂是疲勞轟炸，建議馬寶寶，講一次就好了，別人會聽懂的。

第一名：雞

最愛高談闊論的雞寶寶，是天生的演講家，他們喜歡站在制高處，用各種獨到的見解來打動你的心，但並非人人都能認同雞寶寶的論調，所以好勝心強的雞寶寶就會開始一連串的說服攻勢，今天不行就明天來，明天不行就後天來，總之有一天會同化你的觀念，所以當雞寶寶執著起來，真是令人不敢恭維，建議雞寶寶不要太固執己見，才能跟更多的人和平相處。

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加利 抄襲 生肖

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