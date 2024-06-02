殺破狼週運勢／天秤職場籠罩低氣壓 水瓶經濟捉襟見肘

白羊座：

整體運勢

學習運佳，新月發生在學習宮位，與金星合相，會開始學習某種課程，增進知識或是新的技藝。還是學生的白羊座，重新整理筆記，準備重要的考試會更有效率。新月期間可許下與學習有關的願望，會受到良好的能量幫助。

工作運方面，新月發生在面試宮位，與金星合相，調整好自己的履歷，到自己擅長的領域投石問路，錄取的機會較高。工作穩定的白羊座，與客戶面談，可順利簽訂合約。新月時間許下面試、簽約相關的願望，會獲得良好能量幫助。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係退行的冥王星受到火星影響，購物時會遇到態度不好的銷售人員，產生消費糾紛，感到十分不愉快。某些白羊座被朋友當成工具人，用完即甩，非常不爽。

健康運方面，火星本週尚在命宮行進，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並容易罹患急性疾病，某些器官發炎，容易發燒。這段時間依然要當心人身安全。

金牛座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，與金星合相，會被老闆加薪，或是有更多的收益來源改善經濟狀況。這段時間也很適合與上司斡旋待遇報酬相關事宜。新月期間，可許下與金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到火星影響，會覺得工作量過多，或是職場壓力太大，身心靈彈性疲乏，沒有時間休假，處理各項事務的效率越來越緩慢。

人際關係方面，土星與海王星持續影響人際關係宮位，可憐之人必有可恨之處，不要過度濫用自己的同情心，容易被別有目的的人當成行騙、利用的對象，幫助人之前多做觀察與分析，才不至讓有心之人有機可乘。

健康運方面，命宮受到天王星影響，精神宮位受到火星影響，容易鑽牛角尖，讓自己精神狀況過度緊繃，睡眠狀況不良。心理因素亦會導致身心靈不健康，使得內分泌與神經系統失常。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，與金星合相，轉換到新的職場或是新的領域會感到比先前順利許多，如果有創業計畫的雙子座，會開始覺得事業有進展了。新月期間可許下與工作或是任何人生計劃有關的願望，會獲得良好能量幫助。

感情運方面，新月發生在命宮，與金星合相，與喜歡的人有進一步的進展，會想與對方告白，或是雙方有交往的意願。新月期間，可許下與情感關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星本週受到在人際關係宮位的火星影響，人在海外工作、生活、留學、打工渡假、交換學生、旅行......的雙子座，在當地會遇到不太友善的人找你麻煩，在人生地不熟的地方感到無助。

健康運方面，新月發生在命宮，與金星、水星、木星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨發炎，並要當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。代謝系統不良，有發福的傾向，並要注意心血管相關的問題。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，與金星合相，突然對某個人產生好感，但這份愛意只能默默藏在心中。某些巨蟹座會渴望尋求到理解自己的靈魂伴侶，新月期間可許下與秘密戀情有關的願望，會受到新月的祝福。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，有些人雖然個性孤僻怪異，但和你很多興趣相投，這段時間會交到這類有趣的朋友，可以相互交流冷僻的資訊。

本週須注意的部分

工作運方面，火星本週持續在工作宮位行進，有些事務的期限將至，本週必須要把許多文件都處理完畢，會非常忙碌，每天都需要加班，甚至要通宵熬夜，才能消化龐大的工作量。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到火星影響，信用卡帳單多了一些不明的費用，需好好查明明細，才不會白繳冤枉錢。有投資習慣的巨蟹座，投資標的指數積弱不振，暫時套牢在高點。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，與金星合相，會參加一個新的團體，認識許多新朋友，大家相處起來都十分和善。新月期間，可許下有關人際關係方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，危機處理能力佳，許多麻煩都能化險為夷，並獲得上司或客戶肯定。某些獅子座則是處理許多事務都十分有效率，工作進展迅速。

本週須注意的部分

學業運方面，火星本週尚在學業宮位行進，受到夥伴宮位的冥王星影響，分組合作的夥伴把所有的作業都丟給你一個人完成，其他同伴都等著撿現成的收穫，與同學鬧得不愉快。

金錢運方面，土星與海王星齊聚財務宮位，管理財務需特別謹慎，有些支出涉及到公共利益，若漫不經心，會因此惹上麻煩，甚至吃上官司。有投資習慣的獅子座，投資請自己做功課，否則容易被人佔便宜或是被詐騙。

處女座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，與金星合相，會接掌新的職務或任務，在職場的地位提升，工作能力受到肯定。新月期間，可許下與工作、事業、成就相關的願望，會獲得良好能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚感情宮位，與情感對象有些問題難以跨越，雙方相處陷入瓶頸。某些處女座遇到渣男（女）欺騙，對愛情感到幻滅，對於追求者會敬謝不敏。

健康運方面，火星本週尚在疾厄行進，受到在健康宮位的冥王星影響，當心血光之災，發生意外傷害的機會較高。泌尿系統容易發炎，注意水分攝取，不要憋尿。本週需特別注意人身安全。

金錢運方面，火星本週尚在財務宮位行進，依然有許多預期外的花費，可能需要分期付款攤還。有投資習慣的處女座，目前投資標的指數一直下探，套牢在高點，需花一段時間等待價格回穩。

天秤座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，與金星合相，會有進修升學、或是到海外留學的計畫，此時也可能通過面試，成為高等教育的研究生。新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，偏財運佳，可能會收到電子發票中獎的訊息，或是會去兌換中獎的發票。有投資習慣的天秤座，投資標的一支獨秀，可在相對高點出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，火星本週尚在感情宮位行進，受到冥王星影響，情感關係某一方的佔有欲過度強烈，造成一些爭執。某些天秤座與另一半的親密關係有障礙，使得這段戀情面臨瓶頸。

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，上司最近心情不佳，職場也籠罩著低氣壓，工作動輒得咎，會對於如此不穩定的環境感到厭倦。某些天秤座不斷在找新工作，但投出去的履歷都沒有回音。

天蠍座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在財務宮位，與金星合相，分期付款的債務獲得清償，經濟狀況輕鬆許多。有投資習慣的天蠍座，目前持有的績優股可領到許多股息。新月期間，許下與債務、財務、理財相關的願望，可獲得良好能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到在慾望宮位的新月能量影響，一旦兩人關係出現了一些疑慮，雙方的不信任感越來越強烈。某些天蠍座在親密關係上得不到滿足，肉體可能出軌，或是會尋求一夜情解決需求，當心惹上爛桃花。

工作運方面，火星本週尚在工作宮位行進，受到在家庭宮位的冥王星影響，工作截止期限將至，每天都需要加班把許多事務處理好，甚至需要熬夜，當心身體過勞。某些天蠍座家庭工作兩頭燒，每天都十分疲憊。

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，與金星、木星、水星齊聚，容易吃壞肚子，罹患腸胃炎。當心著涼感冒或病毒感染，造成呼吸系統與喉嚨發炎。代謝狀況變差，有發福的傾向。火星在健康宮位行進，注意血光之災。

射手座：

整體運勢

感情運佳，新月發生在感情宮位，與金星合相，與喜歡的人關係明朗化，雙方有步入婚姻關係的共識。某些射手座會被有好感的人告白，會試著與對方交往。新月期間，可許下與情感關係有關的願望，會受到新月的能量祝福。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，在看似不穩定的工作領域佔有一席之地，藉著靈活的危機處理能力，在職場受到許多人信賴。學習應付各種突發狀況，會使自己更為幹練。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到火星影響，駕駛車輛當心行車糾紛，被開罰單的機率較高，即便搭乘大眾運輸系統，也可能遇到不愉快的事件，這段時間需特別注意交通安全。

家宅運方面，土星與海王星齊聚在家宅宮位，土星受到在感情宮位的新月能量影響，家人對你的另一半有些微詞，夾在兩者之間會感到左右為難。某些射手座則是會被親戚介紹相親的對象，感到尷尬。

摩羯座：

整體運勢

工作運佳，新月發生在工作宮位，與金星合相，會開始一個新的任務或職務，某些摩羯座轉換到另外的單位服務，職場較為友善。新月期間，可許下有關工作方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星相位良好，陷入很特殊的戀情中，或是閃電決定與某個人交往，目前正在熱戀狀態。某些摩羯座則可能收養新寵物，或迷上偶像，所有的注意力都在他們身上。

本週須注意的部分

家宅運方面，本週火星尚在家宅宮位行進，受到冥王星影響，某個親人十分固執，不聽勸戒，家中氣氛不太愉快。這段時間依然要注意居住環境電器、爐火的使用，並要當心門戶安全。

學習運方面，土星與海王星齊聚在學習宮位，土星受到新月能量影響，會開始學習某種知識或新的技術，但萬事起頭難，感覺自己有許多障礙難以跨越，有些挫折感。

水瓶座：

整體運勢

感情運佳，新月發生在戀愛、子女宮位，與喜歡的人關係更進一步，雙方會試著交往看看。感情穩定的水瓶座，有懷孕的跡象，孩子會在兩人的期盼中到來。新月期間，可許下戀愛、小孩、懷孕相關的願望，會獲得新月能量祝福。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，會將家中不要的東西斷捨離，並改善一下傢俱位置，會覺得清爽許多。某些水瓶座則是尋找到不錯的住宅，並很迅速搬到新居生活。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星齊聚在金錢宮位，土星受到新月能量影響，花在談戀愛、寵物、偶像、娛樂......相關的開銷較多，使得經濟狀況感到捉襟見肘。某些水瓶座收入減少許多，最近會有一種相對剝奪感。

交通運方面，在交通宮位的火星受到冥王星影響，交通工具故障頻頻，駕駛車輛則要當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高。本週依然要特別注意交通安全。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，與金星合相，會有一筆資金購屋，或搬到環境較佳的區域生活，某些雙魚座家中有喜事，會有新成員加入。新月期間，可許下與家庭、親人、居住......有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學習運方面，天王星持續在學習宮位行進，會學習一些新的知識或技能，並遇到思想較為前衛的指導者，用非常新型態的方式指導，很快就能上手，並開啟新的視野。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星本週尚停留在金錢宮位，並受到冥王星影響，購物容易遇到消費糾紛，有些錢可能白白浪費掉。某些雙魚座則是玩手遊不小心課金太多，接到信用卡帳單心情沈重。

健康運方面，土星與海王星齊聚在命宮，土星受到新月能量影響，長期受到慢性疾病所苦，會尋求到新的方式矯治，但過程十分不適，容易想放棄。某些雙魚座最近情緒莫名低落，疑似有憂鬱症傾向。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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