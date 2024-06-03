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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「1職業超旺」：財庫瞬間火燙

聯合新聞網／ 非貓不可
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要心存正念，就能讓錢財從天而降，有人則是拿出最好的狀態表現，就能夠好好的大賺一筆，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬牛

發財夢每個人都有，偏財運每個人都想要，在本周的你，正好就有這股好運勢、好手氣，在這段時間裡，可以嘗試各種不同的抽獎活動，或是買張彩劵來試試看，只要心存正念，不要以賭徒的姿態進行，那麼很有機會可以得到老天爺的眷顧，讓錢財從天而降，落入自己的荷包之中。

第四名：血型A型+生肖屬馬

如果你是保險業務，無論是醫療、汽機車、還是不動產，或是直銷相關等工作，在這段時間裡，會有相當多的交際應酬，期間能夠不斷地拓展人脈，認識許多不同階層的人，請你趕快把握時機，好好介紹業務，憑著真心實意的說明，就能夠打動許多人的心，讓你的業績直直往上衝。

第三名：血型O型+生肖屬雞

繁華的夜市風景，總能吸引許多人的腳步，如果你是在夜市擺攤販售美食、衣物或飾品，在本周將有機會遇到一群群的觀光客前來，在這段時間裡，你可以多學習各國不同的問候語，用幽默的方式與觀光客打招呼，這將能讓他們感到非常親切，會更願意花錢消費，讓自身收入不斷增加。

第二名：血型B型+生肖屬龍

用頭腦賺錢看似輕鬆，但往往卻背負著許多別人看不到的壓力，如果你是論件計酬的企畫師，專門設計各種活動項目，或是規畫師，例如財產規劃等，在本周將會有大客戶上門，在這段時間裡，請你一定要枕戈待旦，拿出最好的狀態表現，就能讓客戶心甘情願的與你簽約，讓你好好的大賺一筆。

第一名：血型AB型+生肖屬狗

本周財運最旺的當屬維修工程師，小到3C產品，大到器械的維修保養，在這段時間裡，會有相當多物件需要你的專業技術來進行處理，這股壓力會讓你感到沉重煩躁，但請你耐心面對，一步步地去排除障礙，只要能解決客戶的問題，保證能讓你在短短時間內，讓自己的財庫瞬間火燙。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 生肖 血型

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