本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1星座「把握這波」：賺進滿滿財富
在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要好好表現，就能平穩入財，有人則是自己的財神爺，替自己賺進滿滿的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。
第五名：血型A型+生肖屬龍
如果你是論天或論小時計薪的打工族朋友們，在本周，將有機會大幅提升工作時數，在這段時間裡，職場上可能會有人力短缺的問題，或是有人突然離職，造成工作單位急需補人的情形，這時候可要好好表現，不僅可以領取該獲得的加班費，更有可能轉正，讓自己的荷包在往後平穩入財。
第四名：血型O型+生肖屬豬
如果你是印刷廠老闆，或是影印店的經營者，在本周將面對許多突如其來的急件需要你快速完成，在這段時間裡，請備好所需的材料，把機器火力全開，將效能提升到最高，雖然需要加班趕工，但只要保持輸出穩定，就能讓你增旺名聲，不僅在本周先賺進一筆財富，也替未來鋪好財路。
第三名：血型AB型+生肖屬虎
不管你是挖馬路的施工廠商，還是蓋大樓的建商，只要是營造業的相關人等，在本周都會有壓力山大的情形，在這段時間裡，會有一波一波的工作接踵而來，讓你勞心勞心，忙得不可開交，但請保持微笑面對，因為後面將會有一筆筆的錢財入袋，只要熬過這段苦日子，保證能讓你財庫飽滿。
第二名：血型B型+生肖屬牛
網路的吸引力常常能讓人如入定般目不轉睛，如果你是從事網路販售的店家或個人商店，在本周有望事財雙順，這段時間裡的魅力非常旺盛，能夠讓許多買家查看你的商品，所以請做好商品的詳細說明，讓對方下單更果決，同時也能讓你在短時間內訂單暴增，財源滾滾而來。
第一名：血型O型+生肖屬羊
金錢遊戲的世界裡千變萬化，許多機會錯過就不再重來，如果有在從事投資理財的你，無論是基金還是股票，期貨還是虛擬貨幣的操作，在本周可要好好把握這波財運，在這段時間裡，只要自己仔細研究過，幾乎可以說是買什麼賺什麼，自己就是自己的財神爺，替自己賺進滿滿的財富。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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