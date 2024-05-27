快訊

英相蘇納克有意恢復18歲徵兵1年 盼讓年輕人以國家為榮

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1星座「把握這波」賺進滿滿財富

Nvidia黃仁勳來台AI 鏈發威！台股早盤大漲逾200點 站上21,800點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1星座「把握這波」：賺進滿滿財富

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
圖／ingimage

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要好好表現，就能平穩入財，有人則是自己的財神爺，替自己賺進滿滿的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬龍

如果你是論天或論小時計薪的打工族朋友們，在本周，將有機會大幅提升工作時數，在這段時間裡，職場上可能會有人力短缺的問題，或是有人突然離職，造成工作單位急需補人的情形，這時候可要好好表現，不僅可以領取該獲得的加班費，更有可能轉正，讓自己的荷包在往後平穩入財。

第四名：血型O型+生肖屬豬

如果你是印刷廠老闆，或是影印店的經營者，在本周將面對許多突如其來的急件需要你快速完成，在這段時間裡，請備好所需的材料，把機器火力全開，將效能提升到最高，雖然需要加班趕工，但只要保持輸出穩定，就能讓你增旺名聲，不僅在本周先賺進一筆財富，也替未來鋪好財路。

第三名：血型AB型+生肖屬虎

不管你是挖馬路的施工廠商，還是蓋大樓的建商，只要是營造業的相關人等，在本周都會有壓力山大的情形，在這段時間裡，會有一波一波的工作接踵而來，讓你勞心勞心，忙得不可開交，但請保持微笑面對，因為後面將會有一筆筆的錢財入袋，只要熬過這段苦日子，保證能讓你財庫飽滿。

第二名：血型B型+生肖屬牛

網路的吸引力常常能讓人如入定般目不轉睛，如果你是從事網路販售的店家或個人商店，在本周有望事財雙順，這段時間裡的魅力非常旺盛，能夠讓許多買家查看你的商品，所以請做好商品的詳細說明，讓對方下單更果決，同時也能讓你在短時間內訂單暴增，財源滾滾而來。

第一名：血型O型+生肖屬羊

金錢遊戲的世界裡千變萬化，許多機會錯過就不再重來，如果有在從事投資理財的你，無論是基金還是股票，期貨還是虛擬貨幣的操作，在本周可要好好把握這波財運，在這段時間裡，只要自己仔細研究過，幾乎可以說是買什麼賺什麼，自己就是自己的財神爺，替自己賺進滿滿的財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

加班費 生肖 血型 財富

延伸閱讀

準備翻身！2024年最容易暴富的3大星座 好運爆棚、一夜致富不是夢

告別屎運！2024下半年谷底翻身…雙子記取教訓、獅子有貴人、這星座要脫單了

內向不合群！喜歡獨來獨往的3大星座 射手討厭規矩、第一名大家遠離

生性涼薄！最擅長冷戰的3大星座 雙魚偏自私、第一名超折磨人

相關新聞

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1星座「把握這波」：賺進滿滿財富

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要好好表現，就能平穩入財，有人則是自己的財神爺，替自己賺進滿滿的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：射手被金錢牽制 雙子事業漸入佳境

吉星在雙子能量，引導事情能夠被優化，關注人際關係、教育相關議題，有學習計畫，興起一波開課潮，表現聰明者得到青睞，交通與旅遊業蓬勃發展，有買車的欲望，驛馬星動、有開心出遊的機會。

每日星座運勢／射手投機心不宜太重 理財轉攻為守

2024-05-27牡羊座短評：貴人運旺盛，難事迎刃而解。【整體運★★★☆☆】遇到生活中的麻煩事，多問問身邊的朋友，其他人意想不到的主意能讓你輕鬆解決問題。工作上會有加班的現象發生，不過易得團隊助力。

全台最早觀音廟！赤山龍湖巖竟和「反清復明」天地會有關？

在臺灣，觀音寺有六、七百座，數目略高於媽祖廟，可見信仰之廣泛！臺南市赤山龍湖巖，是觀世音菩薩在臺灣最早的開基道場，也是臺灣最古老的寺廟之一，相傳為明鄭參軍陳永華於西元一六六五年所建，因為野史記載陳永華就是洪門天地會總舵主陳近南（據考證不是），所以龍湖巖也被視為是天地會的發源地，真是饒富歷史意義！

殺破狼週運勢／摩羯在職場地位討喜 金牛財運好生活寬裕

摩羯工作運方面，木星進入工作宮位，與太陽、金星齊聚，在職場地位討喜，會承接較為輕鬆又光鮮亮麗的工作。某些摩羯座會轉換到組織較大的工作領域服務，職務或待遇都獲得提升。

生性涼薄！最擅長冷戰的3大星座 雙魚偏自私、第一名超折磨人

面對意見不合或是吵架的時候，有些人喜歡當面攤開解決，以免雙方越拖越久，反而會更難處理，但是，搜狐網列出有三大星座，最擅長冷戰，他們生性涼薄、沈默寡言，其中第一名的摩羯座超折磨人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。