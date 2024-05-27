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唐綺陽星座運勢週報：射手被金錢牽制 雙子事業漸入佳境
【唐綺陽星座運勢週報5/27-6/2】
星象影響：太陽、木星、金星在雙子
吉星在雙子能量，引導事情能夠被優化，關注人際關係、教育相關議題，有學習計畫，興起一波開課潮，表現聰明者得到青睞，交通與旅遊業蓬勃發展，有買車的欲望，驛馬星動、有開心出遊的機會。
12星座個別運勢：
牡羊：好事多磨被否定並非壞事，感情聚少離多
天蠍：工作上諜對諜好掙扎，感情拉扯很心累
射手：被金錢牽制請好好理財，感情別活在自己世界
水瓶：修正挫折往優化方向前進，感情吵架是真心交流
金牛：努力協調與夥伴的步調，感情上別懷疑對方真心
雙子：前景看好、事業漸入佳境，感情要少點強迫症
處女：按部就班有貴人提拔，與另一半能穩定發展
天秤：低調行事較有利，感情上觀念相合很重要
巨蟹：直覺大開有神奇體驗，感情遇到命定之人
魔羯：可規劃未來大膽前進，感情從朋友夥伴做起
雙魚：合作運佳有互補效果，感情能兩情相悅別逃避
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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