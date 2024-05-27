唐綺陽星座運勢週報：射手被金錢牽制 雙子事業漸入佳境

在臺灣，觀音寺有六、七百座，數目略高於媽祖廟，可見信仰之廣泛！臺南市赤山龍湖巖，是觀世音菩薩在臺灣最早的開基道場，也是臺灣最古老的寺廟之一，相傳為明鄭參軍陳永華於西元一六六五年所建，因為野史記載陳永華就是洪門天地會總舵主陳近南（據考證不是），所以龍湖巖也被視為是天地會的發源地，真是饒富歷史意義！

2024-05-26 11:07