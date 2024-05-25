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生性涼薄！最擅長冷戰的3大星座 雙魚偏自私、第一名超折磨人

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生性涼薄！最擅長冷戰的3大星座 雙魚偏自私、第一名超折磨人

聯合新聞網／ 綜合報導
有三大星座，最擅長冷戰，他們生性涼薄、沈默寡言。 圖／pakutaso
有三大星座，最擅長冷戰，他們生性涼薄、沈默寡言。 圖／pakutaso

面對意見不合或是吵架的時候，有些人喜歡當面攤開解決，以免雙方越拖越久，反而會更難處理，但是，搜狐網列出有三大星座，最擅長冷戰，他們生性涼薄、沈默寡言，其中第一名的摩羯座超折磨人。

雙魚座

雙魚座是所有水象星座中，唯一天性涼薄的星座，很擅長冷戰。雙魚比起天蠍和巨蟹來說，屬於真正的自私，他們敢說敢做，又很執著，同時也很會折磨人，由於雙魚座的性格較為強勢，脾氣一上來逮著人就怒斥，而且只要犯一點點過錯被他發現，通常當著眾人的面前就數落，絲毫不考慮別人的自尊心。

射手座

射手座的人很多時候也是一個很會冷戰的人，他們很會耍手段，冷戰只是其中的一個方法。如果遇上了沈默寡言的人，射手座對待人的態度是用有壓迫性的態度質問對方「是不是對自己有意見」。射手座的人覺得一個正常的社交關係，應該是彼此聊天有去有回，而不是自己一昧在說話，這讓射手座的人覺得很沒有面子，因此會試圖用這樣的方式激對方一下，讓對方搭理自己。

摩羯座

和摩羯座的人吵架，他絕對會冷戰到底，讓別人先和他承認錯誤，如果是很讓摩羯生氣的事情，就算主動承認錯誤，他們也不一定會輕易妥協。摩羯座的人不擅言辭，較為沈默寡言，很多時候，他們行動能力敏捷，可是在表達能力上卻有些牽強，並不是他們頭腦不聰明，而是他們難以控制自己的情緒，很容易三言兩語就讓話題終結，或是說話太直白讓對方不悅。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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