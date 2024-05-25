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內向不合群！喜歡獨來獨往的3大星座 射手討厭規矩、第一名大家遠離

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
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有些人天生就熱情，喜歡團體生活，認為社交活動就是讓自己充電的好方法，但相反地，有些人個性內向，喜歡獨來獨往，搜狐網列出有三大星座就是如次，分別是水瓶座、射手座、雙子座

水瓶座

水瓶座面對自由無比嚮往，他們在很多人際交往中，連裝都懶得裝，想擺臭臉就擺臭臉，想不搭理就不搭理；另一方面，水瓶座仗著自己有些許橫溢的才華，總是覺得身邊的人都太LOW，無心搭理。水瓶座的人思想獨特，他們在人群中顯得很突出，同時，他們也很享受孤獨的時候，認為生活不該有束縛，喜歡活在無拘無束的世界裡，既舒服又自在。

射手座

射手座看似熱情，其實內心有著孤傲的一面，他們可以對著很多人微笑問好，卻很難接受他們成為自己掏心掏肺的朋友。在他們看來，只有那些聰明又高雅的、睿智又慷慨的人，才能夠成為他們所認可的好朋友。射手座的人很愛自由，他們最討厭被規矩限制，不喜歡被條條框框限制住，射手座的人在生活中喜歡做的事情就一定會去嘗試，好奇心很重。他們一個人並不感覺到孤單，只要自己能夠感受到快樂，一點也不介意獨來獨往。

雙子座

能夠做到友善對人，就是有教養有修養的行為，對自己也是有益的，雙子座就是這樣的一員，生活中的雙子座，看似和誰都能打成一片，其實，他們內心是孤傲的，不過是出自對自己的一種保護，因為害怕在交友中遭受傷害，所以選擇不去結交朋友，如此看來，大有「因噎廢食」的感覺，可是越是這般出於畏懼的孤傲，就越容易給人一種錯覺，大家也紛紛不樂意接近雙子。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 水瓶座 雙子座

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