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就要聽我的！TOP6控制狂星座誰上榜了？

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
就要聽我的！TOP6控制狂星座誰上榜了？ 圖片來源/unsplash
就要聽我的！TOP6控制狂星座誰上榜了？ 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「控制狂星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的控制狂星座排行。

某些人在他人的行為或事情的發展逐漸脫離軌道時，會特別容易感到焦慮、不安，甚至忍不住挑起刺來，有強迫他人的傾向，而這樣強勢的控制行為往往讓他們顯得有些獨裁、難相處。本次我們便針對「控制狂星座」進行觀測，一起來看看哪些星座的控制欲最強吧！

「天蠍」就想把你綁在身邊 「雙魚」容易以情勒方式掌控他人

▲ 網友熱議TOP6控制狂星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6控制狂星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「控制狂星座」相關話題的討論，可以發現常被人稱「最神秘星座」的「天蠍座」備受網友熱議。網路上就有不少文章在探討控制欲最強的星座有哪些，不少人直呼「未看先猜天蠍」、「天蠍座一定有」，而深受其害的民眾也紛紛哀嚎「不順他的意就像卡到陰一樣」，認為強勢的天蠍真的很難搞。

對此有網友解釋道，天蠍尤其在感情上比較極端一些，而且「極度愛吃醋，想要無時無刻把你綁在身邊」，令人有種窒息感；不過也有人提出，天蠍的控制欲代表著他對你的重視，若在他們心中沒有一定地位的話「才懶得控制你勒」，引起天蠍座的網友無奈認同「對我們來說是關心沒錯，但時間久了別人都會覺得是控制⋯⋯」。

而「雙魚座」與「雙子座」也被不少網友點名，就有民眾分享自己與雙魚交往的經驗，說道「真的是控制慾強！後面就分手了！太恐怖了！每天都很緊張」，指出不少雙魚不只喜歡為自己規劃，也喜歡為他人規劃，難免讓人覺得很有壓力，較極端者甚至會以「情緒勒索」的方式，希望掌控對方的一舉一動。

還有網友補充，擁有優秀口才的雙子座，當發現無法達到自己預期的目標時，容易利用言語對他人施壓，影響對方的想法或行為，認為「雙子座也是控制狂」。

此外，追求完美的「處女座」對細節十分挑剔，加上不輕易妥協的個性，也常被認為是控制欲極強的星座之一。就有網友笑稱自己是「太陽處女上升天蠍，控到你媽都怕」，而針對處女的控制欲，其他人則分析道「他們喜歡以過來人的經驗對人說教，而且會以自身的嚴格標準來要求對方」，導致身邊的人總是遭到「嫌棄」。

如此嚴厲的關心方式卻也讓網友憤怒直言「真的是標準的控制狂，最喜歡說『我是為你好』，永遠不檢討自己」，更表達希望處女座的朋友多接納他人的意見，才能更圓滑地相處。

你身邊也有朋友上榜了嗎？如果對方的控制慾已經讓你感到不舒服或有壓力，別忘了適時表達想法並堅持自己的底線，透過溝通幫助彼此互相理解，一同建立一段健康的關係！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「控制狂星座」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/28~2024/04/28，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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