會把台灣帶去哪？賴政府官員星座統計：「善變的」風象星座超級多、牡羊掛蛋

賴清德總統520就職，新政府揭開序幕，近日國會紛紛擾擾，中共又趁機軍演，但台灣未來的路還是要走下去的，聯合新聞網統計了賴政府新內閣官員星座，12星座性格大不同，未來新政府執政可能會呈現怎樣的政治風格呢？有請澤誼老師解讀。(官員生日參考網路資料)

★火象星座

牡羊座：勇敢果斷，但有時衝動魯莽

牡羊座會為了自己捍衛的立場，蠻幹到底，同一個立場的夥伴會覺得他們很罩得住啊！而且他們也並不怕被反對，覺得我是對的就是對的，誰也沒辦法說服他們！不過問題在於，缺乏反省的精神，有時候可能很難溝通。

獅子座：自信有魅力，但可能過於自我中心

獅子座從政是很有舞台魅力的，也很容易被大家當成領袖般的追隨，不過他們性格容易大頭症，一但覺得自己有群眾魅力的話，就會覺得自己無所不能，也因此會跟他們當初從政的初衷有很大的不同。

射手座：理想主義者，但有時過於樂觀

他們從政通常有著滿滿的理想，也會覺得要去改變社會，這是一份蠻適合射手座做的職業，不過也因為他們太理想，會缺乏對現實的敏感度，顯得曲高和寡，也因此不是那麼接地氣的有辦法貼近人民的需求。

賴政府成員星座。圖/聯合新聞網製作

★土象星座

金牛座：穩重務實，但可能過於保守

金牛座是很穩定的星座，他們對於從政這件事情，保持著要帶給人民最實際的利益。不過他們可能會因為堅持自己老舊的觀念，不懂的與時俱進，也因此可能會失去支持，畢竟這個社會，是需要跟著不同文化去做調整的。

處女座：注重細節，但可能過於挑剔

處女座的性格，對於各種細節都逃不過他們眼睛，他們常會看到別人看不到的問題，也因此很容易將問題解決，不過他們有時候會因為過度挑惕，而容易得罪夥伴，也不是那麼容易合作，所以人際關係上時常是需要注意的問題。

摩羯座：有組織能力，但有時霸道控制

摩羯座很會將手上現有的資源，化作可以使用的貼近大眾需求的政策，不過有時候過度嚴厲，會引起夥伴與大眾的反彈，因為他們總認為做對的事情，何必需要去迎合別人，也因此很容易被討厭啊！

賴政府成員星座。圖/聯合新聞網製作

★風象星座

雙子座：靈活多變，但可能善變不定

雙子座擅長溝通和辯論，能夠迅速適應變化多端的政治環境。他們的靈活性讓他們能夠輕鬆應對各種挑戰，不過這種特質也讓他們顯得不夠穩定，有時會因為過於善變而失去支持者的信任。

天秤座：重視公平，但有時優柔寡斷

天秤座追求和諧與公平，非常適合擔任調解者和仲裁者。他們能夠看到事情的多面性，並努力在不同利益之間找到平衡。不過，這種特質也可能導致他們在決策時過於優柔寡斷，難以做出果斷的決定。

水瓶座：創新前衛，但可能脫離現實

水瓶座有強烈的改革精神，總是充滿創新的想法，勇於挑戰傳統。他們的創新思考讓他們能夠接受變革，推動社會進步。然而，他們有時可能過於理想化，忽視現實的限制和困難。

賴政府成員星座。圖/聯合新聞網製作

★水象星座

巨蟹座：關懷民生，但可能情緒化

巨蟹座非常關心民眾的需要，從政時常能給人一種溫暖和安全感。他們注重日常生活的福利，覺得生活才是最重要的。然而，巨蟹座有時候過於情緒化，容易受情感影響而做出決策。他們需要學會在情感和理智之間取得平衡。

天蠍座：決心堅定，但可能過於偏激

天蠍座有著強烈的決心和毅力，能夠在政治上展現出強烈的領導能力。他們善於解決複雜的問題，並且不輕易放棄。不過，他們偏激不穩定的情緒性格可能讓人感到不安。

雙魚座：富有同情心，但可能過於理想化

雙魚座善於傾聽和理解他人的需求。他們在政治上往往會關注社會的弱勢群體，努力改善人們的生活。不過，他們的理想主義有時會使他們過度理想，考慮不周全，缺乏務實的解決方案。

賴政府成員星座。圖/聯合新聞網製作

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