告別屎運！2024下半年谷底翻身…雙子記取教訓、獅子有貴人、這星座要脫單了

2024年很快地已經過了將近半年了，在這半年中，有許多人可能會覺得發生了翻天覆地的事情。星座專家Amanda在《命運好好玩》節目中分享能夠谷底翻身，在2024下半年破繭而出大轉運的三個星座，請參考太陽星座和上升星座。

射手座 暮然回首、桃花朵朵

射手座桃花運一向都不錯，但是在2024上半年就好像桃花樹都被砍掉一般，怎麼求桃花都沒有用，或是沒有合適的。但是在2024的下半年，只要把眼睛擦亮，好好的進行選擇，就有機會可以找到適合自己的對象。

獅子座 貴人相助、踏實築夢

很多獅子座的人在上半年會覺得工作運特別的卡，不知道是不是得罪小人或是惹老闆不開心，在工作上總是不順、一直被挑毛病。在2024的下半年，獅子座的人很有機會遇到能提點自己的人，可能是一句提醒或是給一個機會，都要好好把握。

雙子座 直面傷痛、破繭而出

在這裡指的傷痛是一件不太愉快、不太願意提及的事情，雙子座不能夠不是笑笑的帶過，必須從裡面記取教訓，這樣就可以否極泰來，而且不論是健康的運勢、財運，都能夠越來越順利。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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