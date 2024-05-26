殺破狼週運勢／摩羯在職場地位討喜 金牛財運好生活寬裕

白羊座：

整體運勢

工作運方面，木星進入面試、考試宮位，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知，參加國家考試成績可跨越門檻，順利進入公家單位服務。工作穩定的白羊座則是常有到外地出差的機會。

金錢運方面，水星與天王星合相在金錢宮位，會有臨時性的兼差，報酬很高，對經濟狀況不無小補。某些白羊座會需要購買新的3C用品，生活可因此便利許多。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮行進，許多事情的累積，造成身體過勞，火氣較大，容易嘴破、長痘痘。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，這一陣子須特別注意人身安全。

感情運方面，土星與海王星齊聚心靈宮位，會希望有精神層面更契合的人理解自己，但常常事與願違，遇到的人總是很膚淺。關係穩定的白羊座，會覺得情感對象與自己沒有默契。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，木星進入金錢宮位，與太陽、金星齊聚，薪資獲得大幅調整，生活會比過去寬裕許多。某些金牛座則是自行創業，小有成就，營業額蒸蒸日上，資金運用也比較自由。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，目前的工作單位不需與其他同事交流，感覺比較自在。某些金牛座則是在家接案工作，或是嘗試微型創業，自己一個人要打理事業上所需的所有事務，比較沒有負擔。

本週須注意的部分

健康運方面，水星與天王星合相命宮，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統病變，扁桃腺也有發炎的現象。內分泌有些問題，一些慢性疾病的病徵浮現，可能長期影響身體健康。

人際關係方面，土星與海王星齊聚人際關係宮位，總覺得週遭有許多情緒化的人，不好相處，常常莫名其妙被人當出氣筒，或是被口舌是非所困擾，目前有嚴重的社恐。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，木星進入命宮，與太陽、金星齊聚，同時海王星與木星齊聚志業宮位，目前正在轉換跑道的適應期，許多事務進行順利，比起先前吃力不討好的狀況會舒適許多。工作穩定的雙子座，職等會有升級的狀況。

感情運方面，水星與天王星合相在心靈宮位，與暗戀的對象有許多交流的機會，心裡感到又驚又喜。某些雙子座陷入偏離社會認知價值觀的秘密戀情中，但對方是個聰明有趣的人，會覺得靈魂受到滋養。

本週須注意的部分

健康運方面，木星進入命宮，與太陽、金星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，喉嚨發炎，或是肝功能受損，並注意心血管方面的問題。同時代謝系統變慢，有發福的傾向。

人際關係方面，火星持續在人際關係宮位行進，許多朋友老找你幫忙一些雜事，不知不覺成為大家的工具人。有些雙子座與同儕中的特定人物處不好，常被對方惹惱，逼得自己必須反唇相譏。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，木星進入心靈宮位，與太陽、金星齊聚，會有個你怦然心動的對象出現，但礙於身份或環境的問題，只能默默暗戀對方。某些巨蟹座則是邂逅十分了解自己內心需求的人，找到這輩子最重要的靈魂伴侶。

人際關係方面，水星與天王星合相在人際關係宮位，和好朋友會一起聚餐，交流一些最近的狀況。某些巨蟹座則是會在網路上認識志同道合的團體，一起研究自己感興趣的事物。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，工作會十分忙碌，經常需要加班，甚至要熬夜把某些事務處理好，某些巨蟹座職場環境不太友善，許多同事以難聽的言語相互攻訐，感到心煩。

學業運方面，土星與海王星齊聚在學業宮位，會對於自己選擇的科系感到迷惘，萌生轉學或重考的想法。某些巨蟹座必須在期末前產出許多報告與作業，目前正是學業壓力較大的時期。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，木星進入人際關係宮位，與太陽、金星齊聚，遇到困難有貴人伸出援手幫助，此時會更加清楚誰是真心對自己好的朋友。某些獅子座則是會加入一個新團體，對自己都很友善，和他們在一起感到十分有安全感。

工作運方面，水星與天王星合相在志業宮位，會因為換了新的工作設備，處理任何事情的效率提升許多。某些獅子座則是因為找到新的方式解決問題，各項公務的進展就順利多了。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星齊聚財務宮位，會需要尋求法律途徑，釐清一些財務問題。有投資習慣的獅子座，容易迷信投顧老師的明牌，卻造成了損失，只好摸摸鼻子，自認倒霉。

健康運方面，土星與海王星齊聚疾厄宮位，慢性疾病與心理疾病慢慢侵蝕身心靈。同時骨頭、牙齒、皮膚需要長時間矯治，某些獅子座長時間處在高壓的生活環境，心理壓力造成情緒失控，當心罹患精神疾病。

處女座：

整體運勢

工作運方面，木星進入志業宮位，與太陽、金星齊聚，職務獲得升等，在職場受到矚目。某些處女座則是承接十分優渥的資源，執行光鮮亮麗的任務，成為工作領域的第一把交椅。

學業運方面，水星與天王星合相在學業宮位，作業與報告有效率地產出，並受到指導者認可，成績亮眼。某些處女座考試成績超出預期的好，學分或學位可望順利取得。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，以及罹患急性疾病，並容易發燒。火氣也較大，容易嘴破、長痘痘，注意飲食與作息。這段時間需特別小心人身安全。

感情運方面，土星與海王星齊聚感情宮位，伴侶關係總有一些存在已久的疙瘩，難以跨越，彼此的心漸行漸遠。某些處女作尚在失戀的傷痕中走不出來，即便有新戀情，也難感受到喜悅。

天秤座：

整體運勢

學業運佳，木星進入學業宮位，與太陽、金星齊聚，論文或是報告受到指導者青睞，有機會登上重要的期刊，或是獲得公開發表的機會。某些天秤座會獲得到海外交換學生或留學的機會，請好好把握。

感情運方面，火星持續在感情宮位行進，冥王星在戀愛宮位退行，會感覺情感對象佔有慾較強烈，但是你卻很享受對方為你吃醋的感覺。某些天秤座與喜歡的人親密關係頻繁，兩人正在熱戀階段。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星與土星齊聚工作宮位，在職場遭到霸凌，心中感到委屈與心酸，很想辭掉工作，卻也不知該往什麼方向發展。某些天秤座目前處在失業狀態，求職到處碰壁。

健康運方面，海王星與土星齊聚健康宮位，工作過勞、壓力大，影響到睡眠與精神狀態，一些慢性疾病的徵狀浮現。某些天秤座筋骨、牙齒、皮膚需要長時間矯治，生活一直不太舒服。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，木星進入財務宮位，與太陽、金星齊聚，家人或長輩會贈與大筆的資產，會需要花些時間經由法律程序獲取。有投資習慣的天蠍座，投資項目指數飆升，可在相對高點出脫，獲利了結。

感情運方面，天王星與水星合相在感情宮位，會與情感對象有許多交流的時間，對於伴侶關係有較為前衛的看法。單身的天蠍座會在交友網站上認識聊得來的對象，兩人會很快約見面，試著交往看看。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，目前處在高壓狀態，有過勞的傾向，工作量十分龐大，需要每天加班，甚至熬夜將一些事務完成。有零碎的時間盡量多休息與放鬆。

健康運方面，木星進入疾厄宮位，與太陽、金星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，造成喉嚨發炎，心血管也可能引發病變。代謝狀況變差，有發福的傾向。火星在健康宮位行進，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。

射手座：

整體運勢

感情運方面，木星進入感情宮位，與太陽、金星齊聚，與戀愛對象情感已經穩定，開始論及婚嫁。單身的射手座會邂逅一個頗有好感的人，雙方未來會有發展空間。

工作運方面，水星與天王星在工作宮位呈現合相，職場會汰換新的工作儀器，使得處理任何事務的效率提升許多。某些射手座，危機處理得宜，會非常迅速解決掉棘手的案件。

本週須注意的部分

健康運方面，水星與天王星在健康宮位呈現合相，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸道的不適，扁桃腺也容易發炎。內分泌會有些病徵浮現，需注意飲食與作息。

家宅運方面，土星與海王星齊聚在家宅宮位，家中有親人需要長期照顧，照顧者的身心狀況也在臨界點，家庭氛圍低迷。某些射手座則是背負沈重的房貸，生活品質受到擠壓。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，木星進入工作宮位，與太陽、金星齊聚，在職場地位討喜，會承接較為輕鬆又光鮮亮麗的工作。某些摩羯座會轉換到組織較大的工作領域服務，職務或待遇都獲得提升。

感情運方面，水星與天王星合相在戀愛宮位，與喜歡的人有很多話題好聊，交流很多有趣的事情。單身的摩羯座會藉由網路認識新的對象，對方學識淵博又聰明，有發展的可能性。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，家人因為某件事情不太愉快，氣氛低迷。這段時間需特別注意居住環境電器與爐火的使用，同時當心門戶安全，容易被宵小闖入。

溝通運方面，土星與海王星齊聚在溝通宮位，周遭有些人總是無法理解你所叮嚀與表達的事情，產生許多誤會，對於溝通產生了困擾與障礙，甚至因此產生社恐的情緒。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，木星進入戀愛、娛樂、子女宮位，與太陽、金星齊聚，與喜歡的人關係明朗化，雙方會正式進入交往狀態，單身的水瓶座則可能在這段時間迷上新的偶像，或是收養寵物，心情覺得歡愉。

家宅運方面，水星與天王星合相在家宅宮位，家中這段時間十分熱鬧，有很多親戚朋友來拜訪與作客，與親朋好友有許多交流的機會。某些水瓶座家中換了大型的家電，生活會感到煥然一新。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，老是受不了誘惑，常常購買許多小廢物，會發現經濟狀況越來越拮据。某些水瓶座則逐漸有囤積東西的習慣，深怕某些物質稀缺，生活沒有安全感。

溝通運方面，火星持續在溝通宮位行進，說話常踩到他人底線，引發爭端，這段時間謹言慎行為佳。某些水瓶座則是不斷需要長時間與人溝通，但溝通不良的狀況較多，感到苦惱。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，木星進入家宅宮位，與太陽、金星齊聚，會想購買屬於自己的房地產，目前會到處物色各式各樣的物件。某些雙魚座則會搬到環境較好的地方生活。

旅遊運方面，水星與天王星齊聚旅遊宮位，會在十分匆促的情況下計畫一個旅程，快閃某個城市，到嚮往的地方打卡，並品嚐許多當地的美食。某些雙魚座會被派到外地出差，順便遊覽當地風光。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，預期外的開銷太多，使得經濟狀況緊縮。某些雙魚座則是在市面上一直買不到某種物質，產生焦慮感，生活也因為缺乏此物，而變得不便。

交通運方面，水星與天王星合相在交通宮位，經常需要使用的交通工具突然故障，需要維修，感到不便。駕駛車輛出門當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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