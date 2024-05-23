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心門緊鎖！最難相處的三生肖 生性冷漠又防備心強

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
圖／pakutaso

一樣米養百樣人，在這花花世界中，每個人都有自己獨特的性格，但在十二生肖中，有些人特別難以相處，或是難以親近，不過只要找到訣竅，對症下藥，一樣可以讓冰山變火山，打開彼此之間的隔閡。

第三名：狗

忠實可靠的狗寶寶，其實非常的固執，他們並不是對任何人都忠誠，他們有自己的堅持和想法，有時甚至會有些盲目，只有在他們所認定的人身上才會得到他們的守護，因此如果你不是他心中的理想人物，那麼狗寶寶就會對你防備三分，有時還會有些敵意，讓你感到狗寶寶強烈的防備心，但你只要釋出善意，先對他付出，就能換來狗寶寶對你情義相挺。

第二名：虎

霸氣是虎寶寶的象徵，他們喜歡獨當一面，掌控所有一切事物，有時也會有唯我獨尊的氣場，虎寶寶擁有雄心壯志，喜歡開創，要走自己堅持的道路，所以有時候也會變得較為主觀，不太願意與人溝通，讓人感到特別難以交流，因此在他們身旁的人，要懂得以婉轉的方式對談，不要直接與他們爭論，否則當他們心門緊閉時，你就會感到虎寶寶那冰到極點的冷漠。

第一名：

神秘的蛇寶寶，性情內斂，常會不動聲色觀察身邊的一切事物，他們擁有最難以捉摸的性情，或許表現忽冷忽熱，或許意念搖擺不定，當他們覺得沒有安全感時，就會像凍土一般難以親近，無論你有多熱情，都會熱臉貼冷屁股，換來皮笑肉不笑的對待，建議蛇寶寶要開闊自己的心胸，對人多一點信任，並不是所有人都會傷害你，只要你願意打開心扉，生活才會充滿更多的溫暖。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

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