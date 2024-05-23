12星座的隱藏人脈！ 射手張嘴就來、獅子專攻強者 、他什麼都能喬

有人的地方就有江湖，但是你是結識小人還是貴人呢？每個星座都有屬於自己的隱藏人脈，有時候人脈真的能夠幫我們一臂之力。占星師唐綺陽分享影片，說出12星座「隱藏人脈」在哪裡。

★跨領域人脈高手

雙子座 出名的「喬王」

熱情又帶點雞婆的雙子座平常就扮演著朋友圈的喬事者，無論是難訂的餐廳、買東西的折扣，雙子座都不會嫌麻煩的幫你喬好，而且這股熱情不分交情的深淺。

平常累積的人脈使得雙子座在遇到緊要關頭時，五湖四海的朋友都會出來樂意幫助他們，人脈更是可以遍布各領域，甚至世界各地都有朋友。

牡羊座 人脈又深又廣

牡羊座對有熱情的事總是一頭熱栽下去， 而沒有同伴他們也可以獨闖，也許是下課後獨自參加社團或是報名興趣班等等，但是不要看他們溫溫的，只要牡羊座不設限，很快就能交到能談心的朋友，看似安靜不活躍，其實朋友超級多。

而時間一久， 牡羊座就能打造出各種領域的朋友圈，如果哪天牡羊座突然辭職，跑去做毫不相干的工作，你也不用太意外，因為他們的人脈就藏在你從沒想過的全新領域。

獅子座 人脈不只廣、還專吸強者

擅長交際的獅子座平常看到強者就會想要認識認識，而他們自己的強項就是在職場上展現優秀的氣場，讓人慕名而來，隨著時間越久，獅子座認識的各方菁英也越多。

而獅子座雖然不怕沒有人脈，但是他們很怕「欠人情 」，真的碰到困難，他們也很難開口尋求幫助。

★超給力長輩人脈

射手座 嘴甜天下無難事

射手座信手捻來的說話藝術，誰聽了誰喜歡， 就算是不落俗套的稱讚，或是沒有禮義廉恥的讚美，無論是不是真心的，都會讓人覺得蠻有誠意的，這也讓射手座的長輩緣、長官緣都特別好。

而射手座的幸運體質來自於不但會說話，還很做人。在學校會受到學長姐的幫助、在工作上受到前輩的照顧，也更常成為在引薦時的第一人選，少走一些彎路。

摩羯座 紮紮實實打下人脈

如果滿分是十分，摩羯座就會做到二十分，也會覺得這些事情是應該做的。在工作上有多出來的工作，摩羯座不用別人交代會自己跳出來扛，可靠、踏實的模樣真的蠻惹人疼的。

而摩羯座的沉穩很容易攘人忘記他們的年齡和資歷，這樣讓他們容易和前輩、長輩成為忘年之交，升職加薪也比別人來的快。唯一要注意的事是摩羯座的挑惕病，同事不認真還可以說說，但有時候會不小心挑剔到長官，要忍耐一下。

金牛座 只等伯樂上門的「黑牛」

金牛座的個性不太會受到太多長官的青睞，但是只要有一個長官貴人，慧眼識金牛，你一定能夠想坐直升機一樣往上升。金牛座表面很淡定，但是骨子裡是忠誠而且流著熱血的血液，「你看重我，那我也會為你鞠躬盡瘁」這也是金牛座心裡的話。

金牛座知道自己不好搞，所以感念被提拔，所以也常常把對貴人的感恩掛在嘴邊，久而久之甚至培養出師徒關係、嫡傳關係，甚至有接班人的姿態。

★日久見人脈型

處女座 有需要動用到人脈嗎？

處女座會有需要動用到人脈的時候嗎？你們自己應該也很不想。處女座會認為能自己解決的事絕對不想麻煩別人，「求助不就是告訴所有人我不行嗎？」，這是處女座的心裡話。

但是處女座捲起袖子，默默付出的服務個性早就被別人在心裡加分了，所以大家其實都是很樂意幫忙的，處女座可以多依靠別人。優秀的處女座也喜歡跟優秀的人相處，心裡早就默默篩選出一群能力超群的夥伴。但是能夠讓處女座安心開口的只有他們足夠信任的老朋友而已，他們的隱藏人脈就是這些老朋友了。

天蠍座 隱藏人脈近在眼前

天蠍座有招黑體質，要遇到貴人可不容易，而且還容易招小人在背後說你閒話。但是有人弄你，自然也會有人出面守護你，天蠍座的遭遇以及用真心交朋友的個性長年下來身邊會有一個「自己人」圈，這些都是最懂你個性，也會包庇你的真正自己人。他們會在天蠍座出事情的時候保護、幫助他，當然也會告誡他，而這些告誡話通常不是太好聽，天蠍座也不會太喜歡，但這也代表著對方是在乎你的，所以要好好聽進去，不要排斥。

★人脈就是你自己

天秤座 天秤的專長養關係

天秤座對於氣氛的掌控是很擅長的， 就算合作關係看起來走下坡，但是如果天秤座有心，不管多糟糕的情況，靠著他們的巧妙應對，也能讓氣氛撥雲見日。

天秤座維持和諧的人際關係能力靠的是比誰都會換位思考，聽得出對方的需求又不會說破，還會讓彼此都有台階可以下。只要有天秤座在的場合，氣氛都會相對融洽，自然而然聽到天秤座的名號大家也都會願意跟他們再次合作，所以天秤座的隱藏人脈也就是在於一次次完美的關係維繫裡。

水瓶座 人脈都藏的很奇怪

大家都認為水瓶座很孤傲，看似對世間萬物都毫不關心，總是有獨善其身的味道，但是他們其實凡事都看在眼裡且細膩。水瓶座其實有一副如里長伯的熱血心腸，有時候突然跳出來幫忙，對方還會想說「你怎麼知道我需要這個？」，水瓶座看到這種反應就會很有成就感，這也是他們獨有的反差感。如果水瓶座多發揮這種里長伯性格，時間一長人脈也就默默累積出來了。

雙魚座 人脈藏在空氣中

雙魚座有一個特殊技能，能夠比別人更早讀懂空氣，對別人身上散發出來的氣息特別敏銳，有時候雙魚座看似心血來潮的閒聊、關心，、都能夠拉近彼此的距離。也因誤這些閒聊和關心都很到對方的點上，也有可能會把小人變貴人，所以讀懂空氣釋出善意的雙魚座不怕沒有好人脈，簡單說，做好人就對了！

巨蟹座 擦亮自己的雙眼

巨蟹座總是付出的最多，但會覺得自己被辜負，多做一點沒關係，別人有需要就幫忙，巨蟹座會犧牲精力、奉獻時間 、不計回報的付出，這樣做確實會獲得好名聲，大家都依賴你，你也獲得了一些人脈，但是巨蟹座卻不太知道怎麼用這些人脈，這個情況付出久了，內心就會變難受，因為別人不像你這麼的纖細、敏感，有不愉快就要隨時說出來，不要累積到滿腹苦水，讓好人脈都被你的情慾掩蓋了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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