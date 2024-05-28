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「活到老有錢到老」5星座走老運！天蠍優雅老去、他年輕懂賺老了懂花

聯合新聞網／ 12talks
圖為老人到處玩樂示意圖。圖/ingimage
圖為老人到處玩樂示意圖。圖/ingimage

有些人享樂主義，年輕時花錢不手軟。但有些人卻會趁年輕投資自己，所以到老了還是口袋滿滿，甚至生活越過越開心，讓身邊的人好羨慕。什麼星座會在年輕時就為晚年做好準備呢？哪些星座晚年生活讓人羨慕呢，有什麼星座不甘於平凡的晚年生活，活到老學到老呢？

▍金牛座／年輕很會賺 老了認真花

金牛座在年輕時會很努力累積金錢，在生活中保持一定的水準外，其他都可以很刻苦的生活，對於未來喜歡做好很多準備。無論是在生活上，或是娛樂都做好萬全的計劃，為的就是在晚年能有優質的生活。

▍天蠍座／堅持優雅老去

天蠍座很會賺錢，也不喜歡依靠任何人，在年輕時會想要很多的可能性，為了避免晚年可能遇到的問題，都會做了很多的安排，只為了自己不會活得那麼狼狽，這樣的動力下，天蠍座在晚年活得都比較充實，自在。

▍魔羯座／閒不得 老了也要學習

魔羯座年輕時都投入於工作當中，但是當需要退下來的時候，也很喜歡保持忙碌，所以即使在晚年的生活，魔羯座也會安排很多的活動，去學習很多不同的新知識，讓自己的時間閒不下來。

▍處女座／養身狂人 老了拚命運動

處女座在年輕時很注重養生，在身體沒有狀況前已經有做了不同的身體檢查，為了在晚年生活可以有更舒適的人生。處女座踏入中年開始會注重運動，這讓處女座在晚年生活還是維持較健康的身體。

▍射手座／老頑童 老了更愛趴趴走

晚年生活之所以過得比較好，不一定是因為累積了大量財富，也不是因為想要學習新技能。而是射手座很喜歡冒險，在晚年時候的活動，挑戰，甚至會被年輕人更刺激。也因為喜歡到處走，會在晚年的時候去不同的地方旅遊，豐富自己的晚年生活。

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

星座 理財 老年人

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