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一句話惹怒12星座！白羊你真笨、獅子你名牌包很土、天秤你太假

聯合新聞網／ 12talks
圖為發飆示意圖。圖/ingimage
圖為發飆示意圖。圖/ingimage

12星座聽到什麼說話，會突然性情大變呢，在與不同星座相處時，每個人都有自己的「絕對雷區」，要好好避開這些說話，讓你在與不同星座相處中可以更融洽，或是故意想要惹毛這些星座也可以參考喔（誤）。

▍白羊座／你真笨

．你怎麼那麼笨

．是不懂才做得那麼慢吧

．要找人幫幫你嗎

．你努力一點就能赢了

▍金牛座／你好小氣

．你也太小氣了吧

．這樣你也生氣喔？

．一點美感都沒有

．借錢

▍雙子座／你錯了

．你的資料是錯誤的

．你以前都不是這樣

．我覺得你重視其他朋友多於我

▍巨蟹座／你太敏感了

．你是媽寶

．你怎麼不能有點主見呢

．你也太敏感了吧

▍獅子座／你名牌包很土

．那個誰的能力比你好

．面子可以當飯吃嗎

．你的名牌很土

▍處女座／你果然處女座

．這題是錯誤的吧

．這邊好像有點不平均

．你一個人可以嗎完成？

．原來你是處女座。。。。

▍天秤座／你好假

．任何不禮貌的說話

．你到底要選多久啊

．你對所有人都是這樣假假的

▍天蠍座／笑一下

．你太保護自己了

．笑一下，熱情一點

．什麼都不在乎

▍射手座／你又要逃走

．射手座都很花心不是嗎

．你就是想要逃走

．你好像一點抗壓力都沒有

▍魔羯座／你都沒進步

．你不夠努力

．都沒有改變沒有進步

．你的工作看起來不怎麼樣

▍水瓶座／你故意表現吧

．你是故意去做突出的一個吧

．我有個朋友水瓶座與你一模一樣

．你可以實際一點嗎

▍雙魚座／你怎麼又哭

．雙魚座都很浪漫，但你沒有

．你的感受很重要嗎

．為什麼一直哭

．不要活在自己的幻想

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

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