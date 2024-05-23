一句話惹怒12星座！白羊你真笨、獅子你名牌包很土、天秤你太假
12星座聽到什麼說話，會突然性情大變呢，在與不同星座相處時，每個人都有自己的「絕對雷區」，要好好避開這些說話，讓你在與不同星座相處中可以更融洽，或是故意想要惹毛這些星座也可以參考喔（誤）。
▍白羊座／你真笨
．你怎麼那麼笨
．是不懂才做得那麼慢吧
．要找人幫幫你嗎
．你努力一點就能赢了
▍金牛座／你好小氣
．你也太小氣了吧
．這樣你也生氣喔？
．一點美感都沒有
．借錢
▍雙子座／你錯了
．你的資料是錯誤的
．你以前都不是這樣
．我覺得你重視其他朋友多於我
▍巨蟹座／你太敏感了
．你是媽寶
．你怎麼不能有點主見呢
．你也太敏感了吧
▍獅子座／你名牌包很土
．那個誰的能力比你好
．面子可以當飯吃嗎
．你的名牌很土
▍處女座／你果然處女座
．這題是錯誤的吧
．這邊好像有點不平均
．你一個人可以嗎完成？
．原來你是處女座。。。。
▍天秤座／你好假
．任何不禮貌的說話
．你到底要選多久啊
．你對所有人都是這樣假假的
▍天蠍座／笑一下
．你太保護自己了
．笑一下，熱情一點
．什麼都不在乎
▍射手座／你又要逃走
．射手座都很花心不是嗎
．你就是想要逃走
．你好像一點抗壓力都沒有
▍魔羯座／你都沒進步
．你不夠努力
．都沒有改變沒有進步
．你的工作看起來不怎麼樣
▍水瓶座／你故意表現吧
．你是故意去做突出的一個吧
．我有個朋友水瓶座與你一模一樣
．你可以實際一點嗎
▍雙魚座／你怎麼又哭
．雙魚座都很浪漫，但你沒有
．你的感受很重要嗎
．為什麼一直哭
．不要活在自己的幻想
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