快訊

賴清德上任三天！共軍宣布金馬台周邊軍演…國防部回應了

新北永和今晨驚傳當街砍人！凶嫌逃走…疑債務談判起糾紛

日本航空2客機在羽田機場擦撞！幸無人傷 已緊急停飛

財庫豐盈！這些名字天生註定富有 你上榜了嗎？

科技紫微網／ 科技紫微網
這些名字天生註定富有！你上榜了嗎？(圖片來源：Shutterstock)
這些名字天生註定富有！你上榜了嗎？(圖片來源：Shutterstock)

在命理的領域裡，姓名學是很重要的一個流派，它可以反映出一個人的性格特質，以及事業、愛情、財富、健康……等人生的各個面向。你想知道自己有沒有富貴命嗎？就讓科技紫微網透過姓名筆劃，解析姓名所蘊含的財富運，看看你的名字是否註定富有！

姓名的各種格局，分別代表不同的意義。天格代表一個人的思想、事業、以及與父母長輩的關係等；人格代表一個人的心態、精神面貌，興趣、愛好，以及人際關係等；地格表示行動、與家人、親友、部屬的關係、以及家宅等；而總格則表示一個人的財庫，與福祿、財源、貴人等相關。我們今天要為你介紹的是姓名總格，看看哪些名字天生有財。

姓名筆劃總格為：21、32

事業有成，福祿雙全
這個姓名筆劃的人企圖心強，有鬥志，喜上進，易因事業有成而財富頗豐。此人也是一個有福氣的人，常常有好運降臨，人際關係多融洽，在奮鬥的路上易獲得貴人相助，升職加薪的機會多。一生多富貴，無憂無慮、豐衣足食。

姓名筆劃總格為：33、52

偏財運旺，易得金援
此姓名的人一生財富運頗優，尤其易有偏財好運。不僅賺錢能力強，能及時抓住機會，還能靈活運用交際能力及人脈資源獲得財富資訊，順利獲益。此外，抽獎、投注彩券、樂透等，也易中大獎，在遇到經濟困難時，還易獲得親友金援。

姓名筆劃總格為：15、24

祖上庇蔭，財庫豐盈
這個姓名筆劃的人祖墳冒青煙，有機會繼承祖業，或是獲得巨額遺產，不用為錢財煩惱。而且，在錢財的分配及運用上頗具智慧，多能運用理財工具錢滾錢，也懂得見好就收，獲益頗豐，財庫多豐盈。

姓名筆劃總格為：47、63

財源廣進，意外驚喜
此類人有富貴命，因貴得貴，財富多自由。不僅賺錢意識強，還有「無心插柳柳成蔭」的好運氣。既懂得運用時勢創造財富，是理財投資的一把好手，也有機會因為做公益、發善心，而獲得意外錢財。在遇到錢財危機時，能夠獲得貴人援助，順利渡過難關。

【延伸閱讀】

奇門遁甲術，揭曉三年命運起伏

農曆生日後運勢大不同？首創小限運勢盤

科技紫微網

理財 科技紫微網 財富

延伸閱讀

4生肖5月財運噴發！兔理財有新招、雞聽專家話、「這生肖」錢滾錢

女性最愛理財工具Top 3揭曉！「它」是累積財富的首選

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「好運降臨」：財庫瞬間飽滿

殺破狼週運勢／處女職場職等獲提升 天蠍得到為數不少的錢

相關新聞

財庫豐盈！這些名字天生註定富有 你上榜了嗎？

在命理的領域裡，姓名學是很重要的一個流派，它可以反映出一個人的性格特質，以及事業、愛情、財富、健康……等人生的各個面向。你想知道自己有沒有富貴命嗎？就讓科技紫微網透過姓名筆劃，解析姓名所蘊含的財富運，看看你的名字是否註定富有！

帶人帶心！4生肖天選領袖…郭董和「這位前總統」榜上有名

俗話說，「得人心者得天下」，有些生肖的人天生就有領導氣質，給人非常可靠的感覺，總能帶著團體往正確方向邁進。甚至只要有這些生肖的時候，大家就像吃了定心丸，他們總能激勵身旁的所有人。搜狐網分享，「具有領導氣質 能力很強的四個生肖」，快看看都有誰上榜。

每日星座運勢／天秤應平心靜氣應對 尋求外力協助

2024-05-23牡羊座短評：心情不佳，切勿消極頹廢。【整體運★★☆☆☆】感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方；控制情緒，今天易與人發生口角；工作上有人扯你的後腿，注意多

「分手快樂」4星座愈挫愈勇！射手好聚好散、她失戀反而變美

戀愛過程中，許多人會經歷跌跌撞撞，分手後，有些人需要很長時間治療情傷，但有些星座卻能愈挫愈勇，在感情路上勇往直前，越愛越美麗。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，哪些星座在面對感情挫折時，不僅不認輸、不怕輸，最終還能獲得幸福。建議參考太陽、上升。

有魄力、會賺錢！三星座男註定大富大貴…王永慶、比爾蓋茲都上榜

在追求財富和成功的道路上，有些星座的男性似乎天生就比別人幸運，事業上超容易成功，總能乘風破浪、披荊斬棘實現財富自由。搜狐網分享，最容易走向大富大貴的三個星座男，快看看都有誰。

郭董超級信徒！為何商界、黑道、軍警都拜關公？一代「武神」變「商神」原因曝

在桃園三結義中，關帝和劉備、張飛是三兄弟，不過在道教系統裡，劉、張兩位似乎並不怎麼出名，且經常被誤解成是關帝的兩位侍從或陪祀。關帝的兩位陪祀，龍邊斯文白面手拿官印，是祂的大兒子關平，《三國演義》寫成是祂的義子，經常被誤解成為劉備；虎邊虯髯黑面手握關刀，是祂的副將周倉，經常被誤認為是張飛。在道教系統裡，稱關平為太子、周倉為將軍，在恩主公系統裡，關帝則稱為聖恩師。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。