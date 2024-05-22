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4生肖下月財運噴發！兔理財有新招、雞聽專家話、「這生肖」錢滾錢

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為財運示意圖。圖/ingimage
圖為財運示意圖。圖/ingimage

時間又到５月底了，時序接著就要進入６月了，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有四個生肖6月起財運將噴發，賺好賺滿大富貴。

第四名／豬告別金錢壓力

屬豬的朋友們，6月財運終於脫離了壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力，6月開始正財能量也愈來愈順，手邊也有多餘的資金，可多做一些事。

第三名／屬猴錢滾錢布局

屬猴的朋友們，6月起錢滾錢，可以考慮投資一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，建議您定期定額布局，不用給自己太大的壓力去追高，慢慢投資會有獲利產生。

第二名／兔改變理財方式

屬兔的朋友們，6月對你來說是正財大旺的開始，可以將手邊閒置資金拿來投資，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也會有正向的結果。

請你保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前投資報酬率不太理想，現在是改變新的理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式布局，只要你願意開始，慢慢就會找到你適合的投資理財的方法。

第一名／雞聽專家的話

屬雞的朋友，6月起你可以跟著一些專業理財專家學習，多聽聽他們理財方式，或多參考如何布局，找到對你有利的標的物，6月屬雞的人物慾特別強烈，建議手邊若是有多的資金，除了投資之外，不妨多定存也是好的，好好的來學習投資理財，讓你的荷包更加分。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

報酬率 生肖

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