超會記仇3生肖！虎加倍奉還、牛恨一輩子、「這生肖」最可怕來陰的
遇到不順心的事情，有些人會一笑置之，讓事情雲淡風輕過去，但有些人卻一輩子不忘記，甚至「以牙還牙」要對方好看。搜狐網分享「這三大最記仇的生肖千萬別去招惹，報復心極重！」，快看看誰上榜。
▍生肖虎
屬虎的人個性直率，有什麼說什麼，不會藏著掖著。但虎天性自私，對於和他過不去的人，對付起來毫不手軟。若是有人牴觸了他們的利益，或是想和他們競爭，虎一定會想盡辦法幹掉你。千萬別對不起他們，屬虎人絕對無法忍受別人對他們的傷害，若被他們發現，不僅會加倍奉還，更會非常絕情不留活路給對方。
▍生肖牛
屬牛人是屬於低頭默默做事的人，平常不愛惹事，但如果你時常去招惹他們，踩到他們的底線，他們是不會輕易就一筆勾銷的。屬牛人不喜歡別人在背後說他們壞話，他們自尊心極極強，一旦你侵犯了他們的自尊心，他們絕對會報復到底，讓你吃不完兜著走。
▍生肖蛇
屬蛇的人雖然個性謹慎，但其實胸懷其實寬廣，一般來說不容易生氣，但如果一再被惹怒，也會忍無可忍。屬蛇的人表面上一臉笑意，其實他們暗暗記仇，只是在等待時機報復。屬蛇人處事圓滑，不會當面爭執，但他們善於在背後出招，所以沒事千萬不要去招惹屬蛇人。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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