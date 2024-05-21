快訊

台中捷運爆攻擊案！男子持刀砍人4人受傷 現場畫面曝光

超會記仇3生肖！虎加倍奉還、牛恨一輩子、「這生肖」最可怕來陰的

橫跨半個基隆！殺人未遂犯醫院逃脫路徑全曝光 搭公車逃往八斗子瑞芳

超會記仇3生肖！虎加倍奉還、牛恨一輩子、「這生肖」最可怕來陰的

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為生氣記仇示意圖。圖/ingimage
圖為生氣記仇示意圖。圖/ingimage

遇到不順心的事情，有些人會一笑置之，讓事情雲淡風輕過去，但有些人卻一輩子不忘記，甚至「以牙還牙」要對方好看。搜狐網分享「這三大最記仇的生肖千萬別去招惹，報復心極重！」，快看看誰上榜。

▍生肖虎

屬虎的人個性直率，有什麼說什麼，不會藏著掖著。但虎天性自私，對於和他過不去的人，對付起來毫不手軟。若是有人牴觸了他們的利益，或是想和他們競爭，虎一定會想盡辦法幹掉你。千萬別對不起他們，屬虎人絕對無法忍受別人對他們的傷害，若被他們發現，不僅會加倍奉還，更會非常絕情不留活路給對方。

▍生肖牛

屬牛人是屬於低頭默默做事的人，平常不愛惹事，但如果你時常去招惹他們，踩到他們的底線，他們是不會輕易就一筆勾銷的。屬牛人不喜歡別人在背後說他們壞話，他們自尊心極極強，一旦你侵犯了他們的自尊心，他們絕對會報復到底，讓你吃不完兜著走。

▍生肖蛇

屬蛇的人雖然個性謹慎，但其實胸懷其實寬廣，一般來說不容易生氣，但如果一再被惹怒，也會忍無可忍。屬蛇的人表面上一臉笑意，其實他們暗暗記仇，只是在等待時機報復。屬蛇人處事圓滑，不會當面爭執，但他們善於在背後出招，所以沒事千萬不要去招惹屬蛇人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

延伸閱讀

談戀愛讓人「壓力山大」三星座！巨蟹黏人、摩羯嚴肅、這星座逼上進禁止耍廢

「三生肖」下半年旺到飛起來！升官發財、感情甜蜜、福氣全接住了

5生肖下半年財運看漲！ 雞人脈通錢脈 、鼠斜槓發財、2生肖賺錢別忘顧健康

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「要翻身了」：荷包將更飽滿

相關新聞

超會記仇3生肖！虎加倍奉還、牛恨一輩子、「這生肖」最可怕來陰的

遇到不順心的事情，有些人會一笑置之，讓事情雲淡風輕過去，但有些人卻一輩子不忘記，甚至「以牙還牙」要對方好看。搜狐網分享「這三大最記仇的生肖千萬別去招惹，報復心極重！」，快看看誰上榜。

「三生肖」下半年旺到飛起來！升官發財、感情甜蜜、福氣全接住了

時間來到5月底，眼看2024下半年就要到了，搜狐網分享有三個生肖將獨佔鰲頭，成為眾人矚目的焦點。他們不但人旺、財旺、身體旺，更有喜事連連，令人羨慕不已。

談戀愛讓人「壓力山大」三星座！巨蟹黏人、摩羯嚴肅、這星座逼上進禁止耍廢

談戀愛可以帶感人幸福感，同時也可能存在一些壓力，畢竟每個人都有屬於自己的性格，旺好運分享「哪些星座讓伴侶有戀愛壓力」，快看看都有誰吧！

每日星座運勢／天蠍商場選購必需品 成為幸運顧客

2024-05-21牡羊座短評：痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。【整體運★★★☆☆】你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊

嫁給他太苦！最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

婚姻的本質就是「難」，從交往到結婚，中間不免會經歷許多困難與挑戰，能走到結婚，是相當不容易的，有人也說，婚姻如鞋，合不合腳，只有自己知道。搜狐網列出有三大生肖男被貼上不疼老婆的標籤，又懶脾氣又差，女生嫁給她會很辛苦。

四生肖520桃花開！屬雞可主動出擊 這類人突如其來遇到愛

520到來，四生肖桃花運降臨，《搜狐》指出，屬牛、雞、狗、豬的朋友將獲得真愛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。