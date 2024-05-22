郭董超級信徒！為何商界、黑道、軍警都拜關公？一代「武神」變「商神」原因曝

關帝和祂的兄弟們——關帝的陪祀和配祀

在桃園三結義中，關帝和劉備、張飛是三兄弟，不過在道教系統裡，劉、張兩位似乎並不怎麼出名，且經常被誤解成是關帝的兩位侍從或陪祀。關帝的兩位陪祀，龍邊斯文白面手拿官印，是祂的大兒子關平，《三國演義》寫成是祂的義子，經常被誤解成為劉備；虎邊虯髯黑面手握關刀，是祂的副將周倉，經常被誤認為是張飛。在道教系統裡，稱關平為太子、周倉為將軍，在恩主公系統裡，關帝則稱為聖恩師。

恩主公由來，據清道光年間鸞門流傳的《關聖帝君救劫文覺世真經》所載，因世道中落，善人千中難尋十人，玉皇上帝於是有意將作惡眾生收盡，但經關帝聚諸眾神苦求，玉帝方乃罷休，並賦予關帝教化救度蒼生之責，從此關帝變成萬民的救世主。

恩主公有三尊與五尊，但都以關帝為首（恩主公名剎中，只有臺北木柵指南宮以呂洞賓為主），三尊指的是關聖帝君、孚佑帝君（呂洞賓）、司命真君（灶神），可能原因是，呂仙祖是道教最出名的男神，而灶神則是與百姓每日生活接觸最頻繁親切的神。如果為五尊者，另外兩尊可能是張仙大帝（送子神、送祿神）、豁落靈官王（道教護法三十六天君之首）、岳武穆候（岳飛）、文昌帝君、玄天上帝，甚至媽祖不等。

另外，關帝還有一位「兄弟」，便是赤兔馬，赤兔馬是三國四大名駒之一，另三匹名駒分別是劉備的的盧、曹操的絕影和爪黃飛電。關帝被殺後，赤兔馬被轉送給生擒關羽有功的馬忠，但馬有靈性，不願屈敵，赤兔馬最後絕食而死，跟楚霸王的烏騅馬跳江自溺一樣，傳頌千古。因為赤兔馬忠心，所以漢族騎馬師會都祭拜赤兔馬，一些關帝廟亦設有赤兔馬神像。

警察出身的新北市長侯友宜拜關公，也收藏關公神像，這尊交趾陶關公是警政署前署長丁原進致贈。圖／翻攝自侯友宜臉書

商場和江湖中的關二爺

關帝一生官場戎馬，封神後成為民間商場與幫會供奉之神，這恐怕是祂始料所未及之事！

漢族民間傳說關帝是財神爺，這應該是「商神」的誤解，因為關帝最重信義，跟商人講求信義的精神一樣。

另外，又相傳算盤也是關帝所發明（一說孔子，孔子教書前曾當過會計），因為關帝從戎前經營過鹽的買賣，但其實是當過運鹽隊的護衛才對。

以上說法都缺乏史料依據，比較可信說法是，世界歷史上有三大商人，分別是：猶太商、威尼斯商，以及漢族的晉商，晉商就是山西商人，自堯舜時代起他們就是著名的商隊，關帝也是山西人，晉商自然供奉關帝，而關帝也因晉商而得到商神的封號。 《神明寶島：虔誠祈願前，你應該知道神明背後的故事與拜拜小常識》。圖／柿子文化提供

軍警祭拜戰神關帝是天經地義的事，但與軍警敵對的幫會祭拜的也是關帝呀！幫會分子不遵守社會規範，所以內部必須神化忠義價值，並進行威權統治，免得小弟砍大哥等「不符合江湖道義與倫理」的事發生，因為關帝最重兄弟情義、個性昭烈驍勇，自然被幫會分子奉為偶像，但幫會不稱關聖帝君，因為帝君是官，也不稱關老爺，而是關二爺，以彰顯長幼倫理。不過，關二爺對上伏魔大帝， 氣勢就略遜一籌，自然邪不勝正了。

(本文摘錄自《神明寶島：虔誠祈願前，你應該知道神明背後的故事與拜拜小常識》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

商品推薦